Pamela Anderson: Die Verflossenen des "Baywatch"-Stars

Das mit dem "Richtigen" gestaltete sich bei Pamela Anderson (52) in all den Jahren schwieriger als man denken sollte. Die Männerwelt lag ihr schon immer zu Füßen und doch konnte die blonde "Baywatch"-Nixe einfach nicht den Mann fürs Leben finden. Jetzt hat das Jahrhundert-Playmate zum fünften Mal geheiratet. Und zwar den US-Filmproduzenten Jon Peters (74, "A Star is Born"), mit dem Anderson bereits in den Achtzigern in der legendären Playboy-Mansion flirtete und schließlich zusammenkam. "Sie sind sehr verliebt und haben gestern geheiratet", bestätigte Andersons Sprecher Matthew Berritt dem "People"-Magazin. Ist dieses Mal also ein Happy End in Sachen Männern in Sicht? Wir haben die Chronologie zu Pams Verflossenen.

Bret Michaels: Der Rockstar

Früh übt sich, dürfte Pamela Anderson gedacht haben: Die Blondine begründete 1994 mit Poison-Sänger Bret Michaels (56) ihr Beuteschema für wilde Rocker-Typen. Mit dem Frontmann der Glam-Metal-Band drehte Pam dann auch gleich ihr erstes Sex-Tape - noch vor dem Hochzeitsfilmchen mit Tommy Lee. Das Video tauchte, natürlich, später im Netz auf und zeigt die beiden bei ihrem intimsten gemeinsamen Auftritt vor der Kamera. Pamela Anderson war damals zwar noch sehr jung, aber definitiv nicht unschuldig. Die heiße Affäre mit Michaels ging aber bald wieder auseinander.

Tommy Lee: Die Skandalnudel

Nur vier Tage nach dem Kennenlernen heiratete Anderson die Skandalnudel Tommy Lee (57) am Strand. Dafür währte die Ehe mit dem Mötley-Crüe-Drummer ("Kickstart My Heart") sogar am längsten. Von 1995 bis 1998 liebte der gebürtige Grieche die kanadische Schauspielerin, die mit 14 "Playboy"-Coverfotos das populärste Playmate aller Zeiten ist. Eingebracht hat ihr diese Ehe die Söhne Brandon (23) und Dylan (22), eine Rolle in dem legendären Hochzeitsporno der beiden und wahrscheinlich auch ihre 2002 bekanntgegebene Hepatitis-C-Erkrankung, die von einer gemeinsam benutzten Tattoo-Nadel stammen soll. 1998 zeigte Anderson Lee wegen Körperverletzung an, womit sie ihren Mann drei Monate hinter Gitter brachte. Danach folgte die Scheidung.

Marcus Schenkenberg: Das Topmodel

Anschließend fühlte sich das Sex-Symbol mit finnischer Abstammung zu ihren skandinavischen Wurzeln hingezogen: Von 2000 bis 2001 war sie in einer Beziehung mit dem Schweden Marcus Lodewijk Schenkenberg van Mierop (51), schlicht unter dem Namen Marcus Schenkenberg bekannt und seines Zeichens das bis heute bestbezahlte männliche Topmodel der Welt. Nach Beziehungen mit Mariah Carey (49, "American Idol"), Nicky Hilton (36) und Jessica Simpson (39, "Fashion Hero"), war es die Liaison mit Anderson, die ihn auch außerhalb der Modewelt berühmt machte.

Kid Rock: Der Pop-Rocker

Danach setzte Anderson ihr blondes Gift wieder in der Welt der verruchten Rockstars ein - und angelte sich US-Musiker Kid Rock (49, "All Summer Long"). Nach einer turbulenten On-Off-Beziehung gaben sich die beiden im Juli 2006 das Jawort. Bei der Trauung auf einer Yacht in Saint Tropez war Pam ganz in Weiß - sie trug einen String-Bikini. Es folgten vier Monate Partnerschaft, eine Fehlgeburt im November 2006 und die zeitgleiche Scheidung. Eine kurze Episode, die vermutlich mehr Tränen als Freude brachte.

Rick Salomon: Der Spieler

So kam das Playboy-Häschen zu Poker- und Schauspieler Rick Salomon (51), der hierzulande vor allem durch seine Beziehung zu Paris Hilton (38) und das gemeinsame Sex-Video "1 Night in Paris" bekannt sein dürfte. Mit Anderson wagte Salomon Ende 2007 einen ersten Ehe-Anlauf: Die beiden ließen sich in Las Vegas während einer Bühnenpause des Magiers Hans Klok trauen. Dieser Bund fürs Leben wurde nur fünf Monate später wieder annulliert. Doch weil die beiden daran glaubten, dass alte Liebe nicht rostet, heirateten sie Anfang 2014 erneut. Sechs Monate später wurde dann klar, dass nicht jedes Sprichwort den Praxistest besteht.

Adil Rami: Der Fußballprofi

Zuletzt fand Pam Gefallen an einem Sportler. Mit Fußballprofi Adil Rami (34) war Anderson von 2016 bis 2019 zusammen. Rami, der 2018 mit Frankreich Weltmeister wurde, soll Anderson während ihrer Beziehung aber alles andere als fürsorglich behandelt haben. Via Instagram gab das Model die Trennung bekannt und warf dem französischen Nationalspieler vor, sie zwei Jahre lang belogen und betrogen zu haben. Sie bezeichnete ihn sogar als "Monster" mit einem "Doppelleben". Die Folge war eine Social-Media-Schlammschlacht.