Pamela Anderson zog mit ihrem "No-Make-up"-Look bei der Pariser Fashion Week alle Blicke auf sich und erntet Lob von Celebrity-Kolleginnen.

Schauspielerin Scarlett Johansson (38) ist begeistert von Pamela Andersons (56) Auftritt bei der Pariser Fashion Week 2023. Dort zeigte sich der "Baywatch"-Star selbstbewusst ohne Make-up in der Front Row und sorgte damit für Aufsehen.

Es sei ungewöhnlich, eine in der Öffentlichkeit stehende Frau bei so einem Event ohne Make-up zu sehen, sagte Johansson im Interview mit "Popsugar". Sie findet: Pamela Anderson hat damit eine "starke Botschaft" gesetzt, die dem heutigen Zeitgeist entspreche. "Es bestärkt Frauen, wenn sie sehen, dass andere Frauen die gängigen Schönheitsnormen ablehnen", so die "Black Widow"-Darstellerin.

Jamie Lee Curtis: "Revolution der natürlichen Schönheit hat begonnen"

"Ich bin überwältigt", schreibt Oscarpreisträgerin Jamie Lee Curtis (64) auf ihrem Instagram-Account zu Andersons Entscheidung, auf Make-up zu verzichten. Pamela Anderson imponiere mit ihrem mutigen und rebellischen Akt. Sie trage damit wesentlich zur Revolution der natürlichen Schönheit bei, freut sich Curtis. In einem weiteren Posting veröffentlicht sie ein Foto der kanadisch-US-amerikanischen Kult-Blondine, auf dem Anderson zitiert wird: "Ich versuche nicht, das hübscheste Mädchen im Raum zu sein. Das fühlt sich nach Freiheit und Entlastung an".

In eine Video-Interview mit der französischen "Vogue" verriet die Kult-Blondine, dass sie den Fokus bei der Fashion Week in Paris auf die Kleidung lenken wolle und sich deshalb aktiv dafür entschieden habe, auf Make-up zu verzichten. Außerdem wäre gezielt kein Stylisten-Team vor Ort gewesen. Um ihre Haare sowie den Look habe sie sich selbst gekümmert.

Pamela Anderson gilt als eines der Sexsymbole der 1990er-Jahre, die sich in der Vergangenheit auf dem Red Carpet immer stark geschminkt, mit toupiertem Haar und künstlicher Bräune präsentiert hatte.

