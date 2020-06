Pampasgras: Deko-Trend für jedes Zuhause

Langer Stiel und flauschiges Ende: Pampasgras ist der neueste Interior-Trend. So wird die elegante Pflanze gekonnt in Szene gesetzt.

In wohl keinem Dekorationsgeschäft kommt man aktuell am Trend Pampasgras vorbei. Die dünnen, grünen Halme mit ihren großen, federförmigen Rispen sind absolut angesagt. Nachdem das Gras zuletzt vor allem auf Hochzeiten nicht fehlen durfte, schafft es das Gewächs nun auch ins heimische Wohnzimmer. Natürlich getrocknet ist die Pflanze ein Blickfang für jede Inneneinrichtung.

Beim Styling gilt: Weniger ist mehr

Im Unterschied zu den üblichen Zimmerpflanzen überzeugt das Pampasgras nicht mit sattem Grün und farbigen Blüten. Die flauschige Optik der Gräser sorgt stattdessen für das Gewisse etwas. So simpel und elegant wie sich das Pampasgras zeigt, setzt man es am besten auch in Szene: Optisch kommen die langen Gräser besonders zur Geltung, wenn sie in einer großen, schlichten Vase Platz finden. Vasen in Naturtönen bilden eine ideale Kombination mit den eintönigen Gräsern. Ob aus Glas, Keramik oder Porzellan ist dem individuellen Geschmack überlassen. Es darf ruhig eine hohe, schlanke Vase sein, da das Pampasgras in der Regel ebenfalls hochgewachsen und fein ist.

Auf andere Pflanzen im Gefäß kann das Pampasgras getrost verzichten. Die Gräser wirken am stilvollsten, wenn etwa fünf bis zehn Stück von ihnen locker in der Vase ihren Platz finden. Zusätzliche grüne Gräser oder Blumen wären dabei zu viel des Guten.

Wo ist der ideale Platz für die Trendpflanze?

Wer sich für hohes Pampasgras in einer großen Vase entscheidet, kann das Trendgewächs auf den Fußboden stellen, etwa in eine Ecke neben das Sofa oder im Schlafzimmer neben den Kleiderschrank. Egal, ob kleine oder große Pflanzen: Die Dekoration sollte Platz zum Atmen haben. Stehen zu viele Gegenstände in ihrer Nähe, entfacht sie ihre Wirkung nicht.

Wer sich für das kürzere Gewächs mit einer Höhe von bis zu 40 Zentimetern entscheidet, kann es auf Regalen oder Tischen platzieren. Eine optimale Korrelation bildet die schlichte Vase mit Pampasgras mit ein oder zwei Büchern auf der einen und einer Duftkerze oder Dekorationsfigur auf der anderen Seite. Idealerweise sind die Interiorstücke im selben Stil und Farbton.