Die YouTube-Stars Paola Maria und Alexander Koslowski gehen getrennte Wege. Dennoch bleiben die beiden "eine Familie und ein Team".

Die YouTuberin Paola Maria (28) hat auf ihrem Kanal ein neues Video hochgeladen, das schlicht den Titel "Wir haben uns getrennt ..." trägt. "Wie ihr es im Titel schon sehen könnt, haben wir uns getrennt", erklärt Paola Maria (28), die in dem Clip neben ihrem Ehemann Alexander Koslowski (35), genannt Sascha, sitzt. Es habe bereits Spekulationen darüber gegeben, die beiden hätten auch "einige Nachrichten bekommen". "Wir wollten es einfach mal gesagt haben, da wir für uns natürlich jetzt auch weitere Schritte gehen, wie zum Beispiel getrennt wohnen", führt sie weiter aus.

Der Fokus der beiden liege aktuell auf ihren Kindern. "Uns ist es sehr wichtig, dass unsere kleinen Schätze die vollste Aufmerksamkeit und Liebe von beiden Eltern bekommen." Es sei dem Ex-Paar darüber hinaus "wichtig zu sagen: Zwischen uns gibt es keinen Hass oder böses Blut". "Zwischen uns gibt es einfach nur Verständnis, wir sind und bleiben eine Familie und ein Team", sagt die 28-Jährige.

"Harte Zeit" in den vergangenen zwei Jahren

Sascha Koslowski fügt an: "Versteht mich nicht falsch, ich liebe sie wie am ersten Tag." Sie hätten "die letzten zwei Jahre immer wieder eine harte Zeit" gehabt, erzählt Paola Maria. "Wir haben immer versucht, aus dieser Zeit das Beste zu machen und rauszukommen. Wir haben aber gemerkt: Wir sind an einem Punkt, an dem wir es nicht mehr schaffen." Ihr Ehemann erklärt: "Wir funktionierten nicht mehr zusammen. Wir haben uns auch selbst verloren."

"Sascha ist und bleibt der wichtigste Mensch, er ist der Vater meiner Kinder und der Mensch, dem ich auf dieser Welt am meisten vertraue", so Paola Maria weiter. Was die Zukunft bringe, könnten die beiden "aktuell noch nicht sagen". Noch lebe das Ehepaar gemeinsam in einer Wohnung, "aber nicht mehr lange".

Paola Maria und Sascha Koslowski heirateten im September 2017. Eine Beziehung führten sie bereits seit 2013. Die beiden haben die gemeinsamen Söhne Leonardo (3) und Alessandro (1). Koslowski wurde gemeinsam mit seinem Cousin Dimitri (35) bekannt als das YouTube-Komikerduo DieAussenseiter. Ihren Kanal betrieben die beiden bis 2016. Paola Maria startete ihre YouTube-Karriere 2013.