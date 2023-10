Wird ihr Leben bald verfilmt? Aus Paris Hiltons Memoiren soll nun mit Unterstützung zweier prominenter Schwestern ein TV-Projekt werden.

Vor wenigen Monaten erst hat Paris Hilton (42) ihre Autobiografie "Paris: The Memoir" veröffentlicht, jetzt soll aus der Buch-Vorlage offenbar eine TV-Serie werden. Wie das Branchen-Portal "Deadline" erfahren haben will, soll die US-amerikanische Filmproduktionsfirma A24 die Rechte an Hiltons Buch erworben haben. Produziert werden soll die Serie demnach von ihrer eigenen Entertainment-Firma 11:11 sowie von der Produktionsfirma der Schwestern Dakota (29) und Elle Fanning (25) und der Firma Middle Child Pictures von Filmproduzent David Bernad.

Vom It-Girl zur Unternehmerin

Weitere Details zu dem Projekt rund um Paris Hiltons Buch seien derzeit noch geheim. In ihren Memoiren beschreibt die Hotelerbin und Unternehmerin ihren Kampf mit ADHS, ihren Aufstieg in der Popkultur und die Entwicklung ihrer Marke. "Ich habe dieses Buch geschrieben, um meinen Platz an einem Wendepunkt zu verstehen: die Renaissance der Technologie, das Zeitalter der Influencer. Ich habe dieses Buch auch geschrieben, damit die Welt weiß, wer ich heute bin", heißt es im Klappentext.

Sie habe sich auf die Schlüsselpunkte ihres Lebens konzentriert, die zu dem geführt hätten, worauf sie heute stolz sei. In dem Buch gehe es darum, "wie mir meine Macht genommen wurde und wie ich sie mir zurückholte, wie ich ein florierendes Unternehmen, eine Ehe und eine Familie aufgebaut habe".

Ihrer Meinung nach gebe es viele junge Frauen, die diese Geschichte hören müssten. "Ich will nicht, dass sie aus meinen Fehlern lernen; ich will, dass sie aufhören, sich für ihre eigenen Fehler zu hassen. Ich möchte, dass sie lachen und weinen und jeden Aspekt dessen, was sie sind, mit Furchtlosigkeit und Stolz annehmen."

Mit den Schwestern Dakota und Elle Fanning scheint Paris Hilton auf jeden Fall die passende Unterstützung zur Seite zu haben, wenn es an das Verfilmen ihrer Memoiren geht. Die beiden jungen Frauen, die auch beide als Schauspielerinnen erfolgreich sind, haben zuletzt die preisgekrönte Hulu-Serie "The Great" produziert. Die satirische Historien-Serie basiert lose auf dem Aufstieg von Katharina der Großen zu Kaiserin von ganz Russland.