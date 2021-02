© Represented by ZUMA Press, Inc./ImageCollect

Paris Hilton wird 40. Auf ihrem Weg vom It-Girl zur Unternehmerin musste sie so manche Hürde nehmen - inklusive Gefängnisaufenthalt.

Paris Hilton (40) ist It-Girl der ersten Stunde. Wohl kaum eine andere Persönlichkeit hat den Begriff so stark geprägt wie die Urenkelin des Hoteldirektors Conrad Hilton (1887-1979). Um die Jahrtausendwende war es der Job der privilegierten Blondine, hübsch auszusehen, Veranstaltungen zu besuchen und Spaß mit Gleichgesinnten zu haben. Eine Person des öffentlichen Lebens ist Hilton auch heute noch. Jedoch verbirgt sich hinter ihrem schillernden Dasein mittlerweile jede Menge Arbeit.

Hilton, die am 17. Februar ihren 40. Geburtstag feiert, kann in ihrer Vita auf mehr als nur ihre It-Girl-Vergangenheit verweisen. Sie arbeitete bereits als Model, Schauspielerin, Sängerin, Designerin sowie DJane, ist selbstständige Unternehmerin und verantwortet ihren eigenen Podcast. Die Zeiten, in denen sie mit Promi-Freundinnen im Nachtleben Hollywoods für Aufsehen sorgte, sind vorüber.

Schlagzeilen rund um ihre Person gibt es aber immer noch. Zuletzt, als sie Anfang Februar 2021 vor Gericht gegen das Internat aussagte, das sie in den Neunzigern ein Jahr lang besucht hatte. Die Hotelerbin erhob gegen die Angestellten schwere Anschuldigungen des physischen sowie psychischen Missbrauchs.

Auf diesen Ruhm hätte sie gern verzichtet

Paris Hiltons wilde Zeiten liegen in den 2000er-Jahren. In dieser Zeit drehte sie mit Nicole Richie (39) das TV-Format "The Simple Life" und ergatterte im Horrorstreifen "House of Wax" ihre erste große Rolle. Während die Blondine mit der Doku-Soap wahrlich Erfolge feiern konnte, brachte ihr der Film 2005 die Goldene Himbeere ein. Insgesamt fünfmal wurde Hilton im Laufe der Jahre mit der unter Schauspielern unbeliebten Auszeichnung bedacht.

Das Traurige: Ein Film der heute 40-Jährigen schaffte es durchaus, das Interesse der Zuschauer zu wecken. 2004 veröffentlichte ihr damaliger Partner Rick Salomon (53) ein Sexvideo der beiden, ohne dass Hilton davon wusste. Der Film mit dem Titel "1 Night in Paris" wurde als der meistverkaufte pornografische Film des Jahres 2005 ausgezeichnet.

Das Leben hinter Gittern ist ihr nicht fremd

Die nächste Schlagzeile folgte 2007. Hilton wurde wegen Trunkenheit am Steuer der Führerschein entzogen. Als Polizisten die Hotelerbin eines Abends anhielten, da sie ohne Licht gefahren war, stellten sie einen Verstoß gegen die Bewährungsauflagen fest. Die Konsequenz: Im Juni 2007 trat Hilton ihre Haftstrafe an, konnte das Gefängnis jedoch nach drei Tagen wieder verlassen. Aus medizinischen Gründen, argumentierten damals ihr Anwalt und Psychiater. Dennoch hatte sich Hilton zu früh gefreut. Nur einen Tag nach ihrer Entlassung urteilte das Gericht, dass ebenjene nicht zulässig gewesen sei. Umgehend wurde das It-Girl wieder ins Gefängnis überstellt, wo es weitere 17 Tage verbüßte.

2010 geriet die Blondine ein weiteres Mal mit dem Gesetz in Konflikt. Während einer Fahrzeugkontrolle stießen Polizisten auf Kokain und Hilton wurde wegen Drogenbesitzes festgenommen. Zurück ins Gefängnis musste sie nicht. Das Urteil: 200 Stunden gemeinnützige Arbeit, 2.000 US-Dollar Strafe sowie ein Jahr auf Bewährung.

Lange kein Glück auf dem Heiratsmarkt

Rick Salomon, der Sexfilm-Produzent, ist für Paris Hilton einer von vielen Verflossen. In den vergangenen zwei Jahrzehnten zeigte sich die Hotelerbin häufig mit neuen Partnern an ihrer Seite. Zweimal wurde es ernst. Im Jahr 2005 verlobte sich Hilton mit dem griechischen Multimilliardärsenkel Paris Latsis (38), doch nur wenige Monate später löste sie die Verlobung wieder. Ähnlich geschah es rund 13 Jahre später. 2017 plante sie, Schauspieler Chris Zylka (35, "The Leftovers") das Jawort zu geben, aber auch dieses Vorhaben endete mit der Trennung.

Seit Dezember 2019 heißt der neue Mann in Hiltons Leben Carter Reum (40). Mit dem US-amerikanischen Unternehmer wünscht sich die Hotelerbin eine gemeinsame Zukunft - inklusive Hochzeit und Kinder. Jüngst sagte sie in einem Podcast-Gespräch: "Ich freue mich einfach darauf, den nächsten Schritt in meinem Leben zu machen und endlich ein richtiges Leben zu haben." Lange genug musste sie schließlich darauf warten.