Vor einem halben Jahr ist Paris Hiltons Sohn Phoenix zur Welt gekommen. Sie möchte mit ihm "magische Erinnerungen" erschaffen.

Paris Hilton (42) feiert ein halbes Jahr mit ihrem Sohn Phoenix Barron Hilton Reum. "Mein kleiner Junge Phoenix ist heute sechs Monate alt geworden", schwärmt sie zu mehreren süßen Bildern bei Instagram, die sie zusammen mit dem Baby zeigen.

Passend zum derzeitigen Hype um die Kultpuppe Barbie und den gleichnamigen Film, der am 20. Juli in die deutschen Kinos kommt, präsentiert sich Hilton in einem pinken Hausanzug mit Herzchen. "Diese Barbie ist eine Mama", erklärt sie im Kommentar dazu, bevor sie darauf eingeht, wie sehr sie ihren Sohn liebt.

"Er ist meine Welt", schreibt Hilton, deren Leben sich durch den kleinen Phoenix "so vollkommen" anfühle. "Ich kann kaum all diese magischen Erinnerungen erwarten, die wir zusammen erschaffen werden! Mama liebt dich so sehr, mein Engelsbaby."

"Weißt du, was noch ikonischer ist, als Paris Hilton zu sein?"

Auch befreundete Stars sowie Followerinnen und Follower schwärmen in den Kommentaren von Hilton und ihrem Sohn. "Ich freue mich so sehr für dich", erklärt etwa die Sängerin Nicole Scherzinger (45). Auch von Hiltons Schwester Nicky (39) gibt es ein Emoji mit Herzchen-Augen und Schauspielerin Rebel Wilson (43) bekommt offenbar gar nicht genug von dem "Süßen". Ein Nutzer kommentiert: "Weißt du, was noch ikonischer ist, als Paris Hilton zu sein? Paris Hilton als deine Mutter zu haben!"

Paris Hilton und ihr Ehemann Carter Reum (42) sind seit 2019 ein Paar und seit 2021 verheiratet. Im Januar konnten sie stolz verkünden, dass ihr erstes gemeinsames Kind geboren wurde. Per Leihmutter wurde ihnen ein Junge geschenkt, wie die beiden dem US-Magazin "People" verrieten. "Es war schon immer mein Traum, Mutter zu sein - und ich bin so glücklich, dass Carter und ich uns gefunden haben", erzählte sie.