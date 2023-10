Schon mehrfach wurde die Tochter von Michael Jackson von Stalkern belästigt. Jetzt hat die Polizei einen verdächtigen Mann festgenommen.

Paris Jackson (25) kann vorerst aufatmen: Ein mutmaßlicher Stalker, der schon mehrfach ihr Grundstück bei Los Angeles aufgesucht haben soll, ist von der Polizei festgenommen worden. Wie das Promi-Portal "TMZ" berichtete, sitzt der Mann nun in Haft. Ihm würden insgesamt vier Vergehen vorgeworfen, darunter Stalking. Die Kaution sei auf 20.000 US-Dollar (rund 18.900 Euro) festgesetzt worden.

Zuvor wurde er schon drei Mal auf dem Anwesen gesichtet

Wie es in dem Bericht heißt, soll die Polizei den Mann bereits am 4. September festgenommen haben. Der Sicherheitsdienst habe die Beamten zum Haus der Tochter von Popstar Michael Jackson (1958-2009) gerufen, nachdem der Verdächtige dort aufgetaucht war. Es soll nicht das erste Mal gewesen sein, dass sich der Mann auf dem Anwesen herumgetrieben habe. Bereits am Neujahrstag sowie zweimal im August sei er dort gesichtet worden, berichtet "TMZ" unter Berufung auf die Polizei von Los Angeles.

Vielleicht kann sich Paris Jackson nun beruhigter auf ihren nächsten großen Auftritt vorbereiten: Denn die Sängerin will am 6. Oktober auf der Freilichtbühne Hollywood Bowl performen. Vor drei Jahren unterschrieb sie ihren ersten Plattenvertrag. Seitdem hat sie das Album "Wilted" und die EP "The Lost" herausgebracht. Anfang des Jahres hatte sie im Interview mit "People" ihren Musikstil folgendermaßen beschrieben: "Alle meine Lieblingssongwriter sind Dichter, daher folgen viele von ihnen den gleichen jambischen Pentameter- und Reimmustern der Standardpoesie. Ich denke also, dass ich es wahrscheinlich von dort habe."