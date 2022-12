Welcher Look ist an Silvester 2022 besonders angesagt?

2022 neigt sich dem Ende zu: Auf der Suche nach einem glamourösen Party-Look für Silvester lohnt sich ein Blick in die Garderobe der Stars.

Die größte Party des Jahres steht bevor: Silvester - und damit der Start in ein neues Jahr voller neuer Ereignisse und Lebensabschnitte. Um das alte Jahr so stilvoll wie möglich abzuschließen, kann es bei der diesjährigen Silvesterparty gar nicht glamourös genug sein. Und das bedeutet, es darf am letzten Tag des Jahres 2022 so richtig glitzern und glänzen. Ein Blick in die Garderoben der Stars liefert eine Menge Inspiration für das perfekte Silvester-Outfit.

Glitter Vibe für die Silvester-Party

"Ich bin immer noch im Glitzer-Modus", betitelte "Let's Dance"-Moderatorin Victoria Swarovski (29) Mitte November ein Foto von sich auf Instagram. Darauf zu sehen ist sie in einem goldenen Mini-Träger-Kleid aus dem Atelier Swarovski, das sie bei den MTV Europe Music Awards in Düsseldorf auf dem roten Teppich präsentierte.

Die Inspiration für die Silvester-Party: Ein goldenes Mini-Kleid spricht für sich und benötigt beim Styling in der Regel keine weiteren Accessoires. Schlichte Pumps sowie ein dezentes Make-up und eine zurückhaltende Frisur geben dem Outfit genug Raum, um gut zur Geltung zu kommen.

Der Klassiker: Das kleine Schwarze

Influencerin Caro Daur (27) postete im Dezember ein Foto von sich aus Paris. Ihr Outfit lädt dazu ein, den Klassiker des kleinen Schwarzen neu zu interpretieren. Für ein Dinner in der französischen Hauptstadt kombinierte die Hamburgerin ein schwarzes, trägerloses Mini-Kleid mit auffälligen goldenen Accessoires. Eine eng an den Hals anliegende Gliederkette sowie dazu passende Armreifen bildeten die Eyecatcher des Party-Looks. Ein angesagter Sleek-Bun sowie ein dezentes Make-up mit viel Mascara vervollständigten das Outfit.

Shiny Silver Look für Silvester

Wer an Silvester glitzern und glänzen möchte, muss sich aber nicht zwingend für Gold entscheiden. Sängerin Elif (30) zeigt auf Instagram ihr diesjähriges Geburtstagsoutfit und beweist, dass auch ein Look in Silber absolut partytauglich ist. Die Musikerin, die sonst eigentlich nur schwarze Kleidung trägt, präsentiert auf dem Foto ein hochgeschlossenes Mini-Kleid mit langen Ärmeln, das durch die silbernen Applikationen regelrecht in allen Regenbogenfarben glitzert. Dazu kombiniert sie schwarze Lederstiefel mit Plateau-Absatz und eine schwarze, transparente Feinstrumpfhose. Ein Glitzer-Look, der zwar elegant, aber auch rebellisch und alternativ wirkt.

SpotOnNews