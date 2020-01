Pascal Hens: Ehemaliger Handballer gewinnt die "Promi-Darts-WM 2020"

Es gibt derzeit keinen besseren Promi-Dartsspieler als Pascal Hens (39). Der ehemalige Handballspieler sicherte sich zusammen mit Profi Michael van Gerwen (30) aus den Niederlanden den Sieg bei der großen "Promi-Darts-WM 2020" von ProSieben. Das Finale gegen Model und Social-Media-Star Sarah Harrison (28) und ihren Teampartner Gerwyn Price (34) konnten sie mit 3:1 für sich entscheiden.

"Es ist überragend"

Nach dem Sieg schwärmte Hens: "Es ist überragend. [...] Ich bin sehr glücklich, Dankeschön." Gleichzeitig gab er aber auch zu, dass es anfangs für ihn und van Gerwen nicht so rund lief. Sein Teampartner gab sich selbstsicher. "Ich denke, das haben wir uns wirklich verdient", erklärte der Niederländer in Hinblick auf den Titel. Auch die unterlegene Harrison zeigte sich zufrieden. In einer aktuellen Instagram Story postete sie ein Bild von sich mit van Gerwen und Hens und sprach von einem "tollen Abend".

Für van Gerwen ist es übrigens der zweite "Promi-Darts-WM"-Titel. 2017 sicherte er sich zusammen mit Tim Wiese (38) den Sieg gegen Lothar Matthäus (58) und den mittlerweile amtierenden Weltmeister Peter Wright (49). Dieser bezwang bei der PDC World Darts Championship 2020 kürzlich van Gerwen mit 7:3.