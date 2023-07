Patrice Aminati hat auf Instagram ein Update zum Verlauf ihrer Immuntherapie gegeben. So geht es ihr dabei, ihre Krebserkrankung zu heilen.

Anfang März hat Patrice Aminati (29) die schockierende Diagnose schwarzer Hautkrebs bekommen. Nach einer Operation unterzieht sie sich derzeit einer Tabletten-Therapie, um die Erkrankung zu heilen und wieder gesund zu werden. Auf Instagram postete die Ehefrau von Daniel Aminati (49) nun ein Update, wie viel Kraft sie die Therapie kostet. Trotzdem sei sie dankbar, dass es diese Methode gebe.

"Leben ist manchmal wie Tanzen... zwei Schritte nach vorn, einer zurück", schreibt die 29-Jährige in ihrem neuesten Instagram-Post am Dienstagabend (18. Juli). "Und so schaukele ich mich gerade durchs Leben." Sie nehme Tabletten und sei "dankbar, dass es diese Therapie für mich gibt".

60 Tage Therapie geschafft

Dann wiederum würden die Tabletten wirken, und sie werde zurückgeworfen. Sie sei dann eine "brüchige Mauer, eine Mauer, bei der jedes Steinchen, jeder Regentropfen, das was sonst mit Leichtigkeit an ihr abperlt, sie ins Wanken bringt". Geschafft habe sie bereits 60 Tage der Therapie, so Aminati am Ende ihres Instagram-Beitrags.

Patrice Aminati und der TV-Moderator Daniel Aminati hatten im April 2022 geheiratet. Im August 2022 kam die erste gemeinsame Tochter des Paares namens Charly Malika zur Welt. "Wir wünschen uns ein zweites Kind", offenbarte Patrice Aminati im April 2023 im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung.