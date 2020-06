Patricia Blanco und Andreas Ellermann: Nach einem Jahr Beziehung haben sich die beiden verlobt

Bald läuten die Hochzeitsglocken: TV-Star Patricia Blanco (48, "Find My Way") und ihr Lebensgefährte, Moderator Andreas Ellermann (55) haben sich verlobt. Wie die "Bild"-Zeitung in einem Video zeigt, fragte Ellermann seine Auserwählte an seinem 55. Geburtstag in einem edlen Hamburger Fischrestaurant, ob sie seine Frau werden wolle. Natürlich hatte er einen standesgemäßen Platinring mit Brilliant in der Tasche, den er seiner Bald-Ehefrau sofort ansteckte.

Die Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco (83) erklärte später im Interview, dass es die erste Verlobung ihres Lebens sei und sie nicht eine Minute gezögert hätte: "Andreas ist der Mann meines Lebens. Es hätte mir viel bedeutet, wenn mein Vater dabei gewesen wäre." Sie habe aber keinen Kontakt mit ihm: "Ich hoffe, er freut sich für mich." Blanco und Ellermann sind seit rund einem Jahr ein Paar.