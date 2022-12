Musicalstar soll in neuer Marvel-Serie dabei sein

Patti LuPone Musicalstar soll in neuer Marvel-Serie dabei sein

In "Agatha: Coven Of Chaos" soll Patti LuPone mitspielen. Welche Rolle der Musicalstar im "WandaVision"-Spin-off übernimmt, ist noch geheim.

Die Spin-off-Serie zu "WandaVision" namens "Agatha: Coven of Chaos" hat neben Hauptdarstellerin Kathryn Hahn (49) alias Agatha Harkness offenbar einen weiteren Star verpflichtet. Wie das US-Branchenportal "Deadline" unter Berufung auf Insider berichtet, soll in der neuen Marvel-Show Musicalstar und dreimalige Tony-Gewinnerin Patti LuPone (73) zu sehen sein.

Neben Hahn und LuPone werden zudem angeblich Joe Locke (19) in der männlichen Hauptrolle, Aubrey Plaza (38), in der Rolle eines Bösewichts, Ali Ahn (31) und Maria Dizzia (47) als Hexen und Sasheer Zamata (36) dabei sein. Emma Caulfield Ford (49) wird demnach wohl erneut die Rolle der Dottie aus "WandaVision" übernehmen.

Wen spielt Patti LuPone?

Details zu LuPones Rolle gibt es derweil offenbar noch nicht. Ein Vertreter von Marvel lehnte dem "Deadline"-Bericht zufolge einen Kommentar ab. Neben ihren drei Tony Awards hat LuPone bisher auch zwei Olivier Awards und zwei Grammy Awards für ihre erfolgreiche Musiktheaterkarriere gewonnen.

"Agatha: Coven of Chaos" soll beim Streamingdienst Disney+ erscheinen und erzählt die Geschichte des "WandaVision"-Fan-Lieblings Agatha Harkness weiter. Die Hexe überlebte im Marvel Cinematic Universe bereits die Hexenprozesse von Salem aus dem Jahr 1692, und konnte es in "WandaVision" durchaus mit der mächtigen Hauptfigur Scarlet Witch (Elizabeth Olsen, 33) aufnehmen.

Zweites Spin-off in der Mache

"Agatha: Coven of Chaos" wird im Winter 2023 auf Disney+ erscheinen, wie Marvel-Chef Kevin Feige (49) auf der diesjährigen Comic-Con in San Diego bekannt gab. "WandaVision"-Schöpferin Jac Schaeffer (44) fungiert als Autorin und ausführende Produzentin des Spin-offs. Mit "Vision Quest" befindet sich auch ein zweiter Ableger zu "WandaVision" bei Marvel in der Mache. Hier spielt Paul Bettany (51) die Hauptrolle und verkörpert wiederum Android Vision.