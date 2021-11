US-Schauspieler und Marvel-Star Paul Rudd ist der neue "Sexiest Man Alive" und folgt damit auf seinen Kollegen Michael B. Jordan.

US-Schauspieler Paul Rudd (52) ist der neue "Sexiest Man Alive". "Seine bescheidene Zurückhaltung - gepaart mit den herrlichen grünen Augen und dem lässigen Grinsen - ist genau der Grund, warum sich das Publikum über die Jahre in Rudd verliebt hat", begründet das "People"-Magazin die Wahl.

Liebevoller Familienmensch

Trotz seines Aufstiegs zum Superstar besteht Rudd darauf, dass er zu Hause mit seiner Frau Julie (53), mit der er seit 18 Jahren verheiratet ist, und den gemeinsamen Kindern Jack (17) und Darby (12) am glücklichsten ist. Darüber spricht er laut Instagram-Ankündigung in der Cover-Story. "Wenn ich an mich selbst denke, dann denke ich an mich als Ehemann und Vater, als wäre ich das", sagt er. "Wenn ich nicht arbeite, verbringe ich Zeit mit meiner Familie. Das ist es, was ich am meisten mag." Die Frau des Schauspielers war auch die einzige Person, der er im Vorfeld von seinem neuen Titel erzählte.

Abendessen mit Clooney, Pitt und B. Jordan

Jetzt, wo er offiziell sexy ist, erwartet Paul Rudd, dass sich sein Leben "sehr verändert". "Ich hoffe, dass ich jetzt endlich zu ein paar dieser sexy Abendessen mit Clooney und Pitt und Michael B. Jordan ["Sexiest Man Alive" 2020] eingeladen werde", sagt er in Anspielung auf einige seiner charismatischen Vorgänger bei diesem Titel.

"Und ich denke, ich werde auf viel mehr Yachten sein. Ich freue mich darauf, mein Yachtleben auszubauen. Und ich werde wahrscheinlich versuchen, besser darin zu werden, bei wirklich weichem Licht zu grübeln. Ich grüble gern. Ich glaube, das wird mir dabei helfen, mehr nach innen zu gehen und geheimnisvoller zu werden. Und darauf freue ich mich", scherzt er.

Marvel-Star, "Friends" und mehr

Mit seinen Auftritten als Scott Lang / Ant-Man in "Ant-Man", "The First Avenger: Civil War", "Ant-Man and the Wasp", "Avengers: Endgame" und der Animationsserie "What If...?" wurde Paul Rudd zum Marvel-Held.

Serienfans könnten ihn aber auch schon in "Friends" (1994-2004) schätzen gelernt haben. Von 2002 bis 2004 spielte er Phoebes (Lisa Kudrow) Ehemann Mike Hannigan in der Sitcom. Als nächstes wird er ab 18. November in "Ghostbusters: Legacy" zu sehen sein.