Pax Thien Jolie-Pitt will angeblich als Künstler durchstarten - ohne auf seinen berühmten Namen zurückzugreifen.

Pax Thien Jolie-Pitt (19), der Sohn der Hollywood-Stars Angelina Jolie (47) und Brad Pitt (59), strebt angeblich eine Karriere als Künstler an. Das will zumindest "Page Six", die Promiseite der "New York Post", in Erfahrung gebracht haben. In dem Bericht heißt es auch, dass sich der 19-Jährige dabei nicht auf seinen berühmten Namen verlassen will. Eine anonyme Quelle soll "Page Six" verraten haben, dass der junge Künstler heimlich unter dem Pseudonym "Embtto" arbeitet.

Die Werke sollen dem Portal als "abstrakt" beschrieben worden sein. Für Pax sei die Kunst nicht nur ein Hobby, angeblich bereitet er sich auf eine Ausstellung in einer Galerie in Tel Aviv, Israel, vor. Wie viel Geld seine Ausstellungsstücke einbringen könnten, ist laut "Page Six" unklar.

Familie zerbrach 2016

Pax Jolie-Pitt, der 2021 seinen College-Abschluss gemacht hat, hielt sich in den vergangenen Jahren weitestgehend vom Rampenlicht fern. Angelina Jolie und Brad Pitt haben insgesamt sechs Kinder. Neben Pax gehören Maddox (21), Zahara (18), Shiloh (16), und die Zwillinge Vivienne und Knox (14) zu der berühmten Familie, die 2016 mit der Trennung der beiden Schauspieler zerbrach. Um die Kinder soll anschließend ein Sorgerechtsstreit entbrannt sein.