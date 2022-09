Penélope Cruz machte auf der Filmpremiere von "On the Fringe" auf dem San Sebastian Film Festival eine gute Figur.

Penélope Cruz (48) erschien in einer eleganten Robe von Chanel auf dem roten Teppich des 70. San Sebastian Film Festivals. Ihr Film "On the Fringe" feierte auf dem Event in Spanien Premiere. Zu der Veranstaltung trug die Schauspielerin ein semi-transparentes und mit Pailletten besetztes Kleid. Das funkelnde Outfit betonte mit einem hohen Schlitz die Beine des Hollywood-Stars.

Zu der Robe mit dünnen Trägern und tiefem Ausschnitt kombinierte die 48-Jährige schwarze Riemchen-Heels und eine Clutch. Beim Schmuck entschied sich Cruz für einen Diamantring an ihrer linken Hand und Diamantohrringe in Schleifenform. Ihre glatten Haare trug sie offen über die Schultern. An der Seite ihres Co-Stars Juan Diego Botto (47) posierte sie für die Fotografen.

Auftritte in Chanel

Cruz ist seit 2018 Botschafterin von Chanel und trug die Marke auf zahlreichen Events. Die Oscar-Preisträgerin wählte für weitere Auftritte in diesem Jahr ein Outfit des Hauses, darunter das Tribeca Film Festival, auf dem ihr Film "Der beste Film aller Zeiten" Premiere feierte. Beim Dinner des Festivals, das von der Marke ausgerichtet wurde, trug sie ein rosa Seiden-Jacquard-Kleid. Anfang des Monats besuchte sie die Filmfestspiele von Venedig in einem Couture-Kleid, um für ihren Film "L'Immensita" zu werben.