Penelope Cruz: Warum dieses Outfit etwas Besonderes ist

Bei den Feroz Awards legte Schauspielerin Penélope Cruz (45, "Vicky, Christina, Barcelona") am Donnerstagabend einen besonders interessanten Auftritt hin. Ihr Outfit war sowohl zugeknöpft als auch sehr funkelnd - und damit schwer einzuordnen. In einem schlichten schwarzen Maxirock und schwarzen High Heels betrat sie den roten Teppich der spanischen Film-Awards in Madrid. Das Highlight ihres Outfits: Eine mit Pailletten bestickte weiße Jacke, bei der die Knopfleiste und aufgesetzten Taschen durch schwarze Pailletten besonders hervortraten.

So funkelte Cruz in ihrem Ensemble, das ohne die Pailletten nahezu bieder gewirkt hätte. Zu dem raffinierten Outfit kombinierte die 45-Jährige glatte, offene Haare und dezentes Make-up. Auch ihre Handtasche - eine kleine gesteppte schwarze Clutch mit goldenen Details - war unauffällig. So gehörte der große Auftritt ganz der schimmernden Jacke, die nun den aktuellen Beweis erbracht hat, dass Pailletten nicht nur an Silvester funktionieren.