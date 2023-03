Pete Davidson sorgte zuletzt immer wieder mit seinen Beziehungen für Aufsehen. Als Promi-Schürzenjäger sieht er sich deshalb aber nicht.

Mehr als mit seiner Comedy sorgte "Saturday Night Live"-Star Pete Davidson (29) in den vergangenen Jahren vornehmlich mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen. Mit diversen berühmten Damen aus der Musik-, Film- und TV-Branche führte Davidson mal kurze, mal sehr kurze Beziehungen. Gegen den vermeintlichen Ruf als Promi-Schürzenjäger wehrt sich der 29-Jährige nun jedoch. Als Gast im Podcast "Real Ones", den Schauspieler Jon Bernthal (46, "Marvel's The Punisher") betreibt, schildert Davidson seine Sicht der Dinge.

"Ich bin in meinen 20ern und habe Menschen gedatet - aus irgendeinem Grund ist das verrückt und interessant für manche Leute." Er selbst könne daran jedoch nichts Spannendes sehen und empfindet seine Dating-Historie als völlig im Rahmen: "Ich bin fast seit der Hälfte meines Lebens, seit 14, 15 Jahren, im Showbusiness [...]. Und in zwölf Jahren habe ich vielleicht mit zehn Menschen eine Beziehung geführt. Ich finde nicht, dass das wirklich so verrückt ist."

Besonders "irritierend" sei das Interesse an seinem Liebesleben, weil er eigener Aussage nach damit nie auf den sozialen Medien "angegeben" habe. Er habe all seine Ex-Freundinnen über die Arbeit kennengelernt: "Ich habe niemandem Privatnachrichten geschickt oder bekam welche zugesendet. Ich arbeitete einfach in einem der fünf Hollywood-Epizentren, in denen du Menschen kennenlernst."

Von Ariana Grande bis Kim Kardashian

Ein Blick in die Vergangenheit bestätigt übrigens seine Aussage, zehn Beziehungen scheinen verbrieft: Los ging es mit der Komikerin Carly Aquilino (32), es folgte Cazzie David (28), die Tochter von Larry David (75). Zum ersten Mal Schlagzeilen schrieb seine kurze Beziehung zu Popstar Ariana Grande (29) im Jahr 2018, sogar verlobt sollen die beiden zwischenzeitlich gewesen sein.

Kurz darauf wurde Davidson zunächst turtelnd mit Kate Beckinsale (49), etwas später mit Andie MacDowells (64) Tochter Margaret Qualley (28) und schließlich mit Cindy Crawfords (57) Tochter Kaia Gerber (21) in der Öffentlichkeit gesichtet. "Bridgerton"-Star Phoebe Dynevor (27) war 2021 kurzzeitig die Frau an seiner Seite, es folgte die bis dato wohl größte Überraschung: Nach ihrer Scheidung von Kanye West (45) bandelte Kim Kardashian (42) mit Davidson an, rund neun Monate hielt die Beziehung.

Deutlich kürzer fiel daraufhin die gemeinsame Zeit mit Model Emily Ratajkowski (31) aus, etwa zwei Monate sollen sie zusammen gewesen sein. Derzeit soll Davidson mit Schauspielerin Chase Sui Wonders (26) eine Beziehung führen. Gemeinsam hatten die beiden vor Kurzem an der Horrorkomödie "Bodies Bodies Bodies" mitgewirkt, am Set habe es demnach geknistert.

