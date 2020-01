Peter Facinelli: "Twilight"-Star hat seine Verlobung gefeiert

Peter Facinelli (46), Star aus den "Twilight"-Filmen und der Serie "Nurse Jackie", hat sich verlobt. Bei einem Urlaub in Mexiko hat der Schauspieler um die Hand seiner Freundin und Schauspielkollegin Lily Anne Harrison (30) angehalten, wie das US-Magazin "People" berichtet. In einem Instagram-Post schreibt Facinelli: "Eine magische Nacht mit dieser unglaublichen Frau. Ein perfektes Ende für 2019." Eine Fotoreihe zeigt das verliebte Paar bei einem romantischen Dinner am Strand.

Die beiden sollen ihre Verlobung gemeinsam mit Facinellis Töchtern und den Eltern der werdenden Braut gefeiert haben. Facinelli wurde vor allem durch seine Rolle als Carlisle Cullen in der "Twilight"-Saga bekannt. Der US-Schauspieler ist damit zum dritten Mal verlobt und wird zum zweiten Mal heiraten. 2013 ließ er sich nach elf Ehejahren von Schauspielkollegin Jennie Garth (47, "Beverly Hills, 90210") scheiden. 2015 verlobte er sich mit "Blindspot"-Star Jamie Alexander (35). Das Paar trennte sich im Februar 2016. Im September 2016 wurde er erstmals mit Harrison gesichtet.