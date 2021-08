Peter Gallagher stößt offenbar zum Cast von "Grey's Anatomy": Der Ex-"O.C., California"-Star soll eine Rolle in Staffel 18 übernehmen.

Die 18. Staffel der beliebten Arztserie "Grey's Anatomy" ist bereits in Arbeit. In den neuen Folgen wird offenbar ein neuer Charakter zum Cast hinzustoßen: Wie unter anderem "Deadline" berichtet, soll Peter Gallagher (66) eine wiederkehrende Rolle übernehmen. Der Schauspieler ist unter anderem als Sandy Cohen aus der US-Serie "O.C., California" (2003-2007) und seinen Rollen in den Filmen "American Beauty" (1999) und "Mr. Deeds" (2002) bekannt.

Achtung, Spoiler!

In "Grey's Anatomy" soll Gallagher Dr. Alan Hamilton verkörpern. Dieser steht in Verbindung mit einer Person, die in Staffel 18 ein Comeback feiern wird: Wie "Deadline" in der vergangenen Woche meldete, wird Dr. Ellis Grey (Kate Burton, 63), die Mutter von Hauptfigur Meredith Grey (Ellen Pompeo, 51), zurückkehren.

Dr. Alan Hamilton soll Dr. Ellis Grey noch von früher kennen und Meredith in der Staffelpremiere treffen. Auch Ellis Grey soll bereits in der Premiere von Staffel 18 zu sehen sein.

Rückkehr im Traum?

In der vergangenen Staffel, als Meredith Grey mit Covid kämpfte, führten die Macher von "Grey's Anatomy" ein Traumstrand-Motiv ein, das Meredith mit geliebten toten Figuren aus der Serie zusammenbrachte. Da die Strandsequenz endete, als Meredith gegen Ende der letzten Staffel aufwachte, ist unklar, wie Ellis Grey in der Serie wieder eingeführt wird. Ellis war zuletzt in der Folge "Blut und Wasser" (Staffel 15) im Jahr 2019 zu sehen, als sie Meredith in einem Traum erschien. Die an Alzheimer erkrankte Ellis starb in Staffel drei.

"Grey's Anatomy" wurde 2005 zum ersten Mal im US-amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt. Mittlerweile umfasst die Dramaserie 17 Staffeln, die 18. Staffel soll ab 30. September 2021 in den USA über die TV-Bildschirme flimmern. Im deutschen TV sind die Folgen der 17. Staffel von "Grey's Anatomy" seit dem 28. April auf ProSieben zu sehen, ein Starttermin für die 18. Staffel steht noch nicht fest.