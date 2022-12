Peter Maffay musste sich von einem langjährigen Wegbegleiter und guten Freund verabschieden. Auf Instagram trauert er um Dieter Viering.

Ein langjähriger Weggefährte von Musiker Peter Maffay (73) ist gestorben. Dieter Viering war Geschäftspartner und Manager des Sängers, doch nicht nur das. Zu einem Schwarz-Weiß-Bild von Viering schrieb Maffay auf seinem offiziellen Instagram-Account an seine Fans: "Liebe Freunde, wir haben die traurige Aufgabe, Euch mitzuteilen, dass unser langjähriger Partner, Ideengeber, Kommunikator und vor allem Freund Dieter Viering am 12. Dezember verstorben ist."

Er und sein Team von "Red Rooster" seien unendlich traurig und könnten sich "noch gar nicht richtig vorstellen, wie es ohne ihn sein wird". Weiter schreibt er: "Jeden Tag, den wir im Büro verbringen, rechnen wir damit, dass er jeden Moment durch die Tür kommt. Wir vermissen seinen unfehlbaren Sinn für Humor und seine Antworten auf Fragen, die man oft nicht einmal stellen musste." Viering sei ein Mann "der ersten Stunde" gewesen. Maffay schließt den Post, indem er Zeilen aus seinem Hit "So bist du" aufgreift: "Aber wenn Du gehst, dann geht nur ein Teil von Dir."

Viering war über fünfzig Jahre im Team des Sängers und auch in Maffays Unternehmen "Red Rooster" offiziell als Partner mit der Funktion Board of Management tätig. Mit seiner Trauer ist der 73-Jährige nicht allein. Musiker-Kollege und ebenfalls "The Voice"-Coach Rea Garvey (49) reagierte als einer der ersten und kommentierte: "Ein guter Mann ist gegangen, möge er in Frieden ruhen. Gott segne ihn." Michael Patrick Kelly (45) schloss sich dem an und schrieb: "Wir lieben dich, Dieter! Ruhe in Frieden, mein Freund." Viering wurde 79 Jahre alt.

SpotOnNews