Pharrell Williams ist neuer Kreativchef bei Louis Vuitton. Darum ist die Personalie nur wenig überraschend.

Pharrell Williams (49) wird neuer Kreativchef bei Louis Vuitton. Der Musiker wird künftig für die Herrenlinie des französischen Luxuslabels verantwortlich sein. Zwar wurde und ist Pharrell Williams vor allem durch seine Musik bekannt, die Zusammenarbeit mit Louis Vuitton ist allerdings keineswegs sein erster Ausflug in die Modewelt - und auch nicht die erste Kooperation mit dem Pariser Modehaus.

Pharrell Williams designte bereits für Louis Vuitton

Bereits seit rund zwei Jahrzehnten konzentriert sich Pharrell Williams neben einer erfolgreichen Musikkarriere auch auf modische Aktivitäten. 2003 kreierte er gemeinsam mit seinem engen Freund, dem japanischen Modedesigner und Künstler Nigo (52), die Streetwear-Marken Billionaire Boys Club und Ice Cream, der oft zugeschrieben wird, zur Sichtbarkeit von Streetwear in der High Fashion beigetragen zu haben. Nigo ist seit 2021 an der Spitze der Marke Kenzo, die ebenfalls zum Konzern LVMH gehört.

2004 kollaborierte Williams zum ersten Mal mit Louis Vuitton. Gemeinsam mit dem damaligen Kreativdirektor Marc Jacobs entstand eine Sonnenbrillenkollektion. 2008 designte Williams eine weitere Brillen- und Schmucklinie für das Label. Erst kürzlich stellte Williams eine neue Design-Kollaboration mit Tiffany & Co. vor, ebenfalls eine LVMH-Tochter.

Weitere Mode-Aktivitäten

2011 wurde er zum Kreativdirektor der Streetwear-Marke KarmaloopTV ernannt. Im August 2013 entwarf Williams eine Sonnenbrillen-Linie für die Modemarke Moncler. 2014 ging der heute 49-Jährige dann eine Partnerschaft mit dem Sportkonzern Adidas ein, für den er 2016 die Kollektion "Human Race" kreierte.

Ab 2014 fungierte Williams als Kreativdirektor für das Unternehmen Bionic Yarn, das aus Meeresplastik Textilien herstellt. In Zusammenarbeit mit G-Star Raw entstand 2014 zudem die Denim-Kollektion "RAW for the Oceans". Ebenfalls 2014 entwarf Williams die Kollektion "i am OTHER" für Uniqlo.

In Kollaboration mit Chanel und Adidas designte Pharrell Williams 2017 einen 1.000-Euro-Sneaker. Im Dezember 2021 folgte die Winterlinie "Premium basics" mit Adidas Originals. Im Rahmen der Londoner Fashion Week stellt Williams an diesem Wochenende seine neue Zusammenarbeit mit Moncler vor.

Nachfolge für Virgil Abloh

Louis Vuitton gab die neue Personalie am Dienstagabend (14. Februar) bekannt. Williams' erste Kollektion für das französische Luxuslabel soll im Juni auf der Pariser Fashion Week vorgestellt werden. "Seine kreative Vision jenseits der Mode wird Louis Vuitton zweifellos in ein neues und sehr spannendes Kapitel führen", hieß es in einem Statement. Williams folgt auf den im November 2021 verstorbenen Designer Virgil Abloh (1980-2021).