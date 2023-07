Den Sommertag verbrachten viele Stars diesen Sonntag in Wimbledon - unter ihnen auch Phoebe Dynevor in einem besonders hübschen Zweiteiler.

Starrummel in Wimbledon: Am Sonntag erschienen bei dem Tennis-Turnier unter anderem Netflix-Star Phoebe Dynevor (28, "Bridgerton").

Auch Emma Corrin (27, "The Crown"), Sienna Miller (41) und Lila Moss (20) haben am Sonntag einen stylischen Auftritt bei dem Sport-Event hingelegt. Die Farbpalette schien dabei unter den berühmten Frauen fast abgesprochen: Luftige Pastelltöne in sanftem Gelb, Babyblau und Creme waren angesagt.

Dynevor im sommerlichen Streifen-Look

Eine besonders gute Figur machte dabei Dynevor, die in einem gestreiften Set aus Spaghettiträger-Top und Midirock mit einer Schleife an der Vorderseite erschien. Dazu kombinierte sie luftige Absatzschuhe und eine Clutch in Beige. Die mittlerweile braunen Haare trug Dynevor offen, auf Schmuck verzichtete sie. Sommerlich, natürlich und vornehm - ein Look, wie ihn eine "Bridgerton"-Figur heutzutage wohl auch tragen würde.

Ihre inzwischen kurz geschorene Kollegin Corrin gab sich dagegen besonders modern: Sie besuchte das Turnier in einem androgynen Anzug mit Bermudashorts in Cremefarben - inklusive Krawatte und passenden Socken. Besonders elegant ging es bei der Tochter von Kate Moss (49), Lila Moss, zu. Sie schwebte in einem babyblauen langen Seidenkleid über den Platz.