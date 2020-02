Pia Tillmann und Steffen Donsbach: Trennung bei den ehemaligen Stars von "Berlin - Tag & Nacht"

Die deutschen Schauspieler Pia Tillmann (32) und Steffen Donsbach (35), bekannt aus den Serien "Berlin - Tag & Nacht" und "Köln 50667", sind kein Paar mehr. "Steffen und ich haben eine mehr als harte Zeit hinter uns", erklärt Tillmann in ihrer Instagram Story. Weiter schreibt sie: "Leider ist es, wie so häufig der Fall gewesen, dass wir uns als Paar auseinandergelebt und aus den Augen verloren haben. Wir sind nach häufigen, stundenlangen und guten Gesprächen, beide an einem Punkt in unserem Leben, an dem wir uns darauf konzentrieren möchten, wieder glücklich zu sein und nicht mehr nur als Eltern und Menschen zu funktionieren."

Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn. Sein Wohlbefinden habe oberste Priorität: "Im Fokus von uns beiden ist in erster Linie gute Eltern für Henry zu sein und ein glückliches über alles geliebtes Kind zu haben." Es bringe niemandem etwas, "wenn wir mit dem Leben, das wir führen nicht glücklich sind und uns das irgendwann zum Vorwurf machen", so Tillmann weiter. Die 32-Jährige stellt zudem klar: "Steffen und ich verstehen uns nach wie vor gut, begegnen uns auf Augenhöhe und sind in keiner Weise zerstritten. Wir sind momentan dabei die beste Lösung für uns alle zu finden."