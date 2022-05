Pietro Lombardi sucht ein Gesangstalent. Der "DSDS"-Gewinner bekommt seine eigene Castingshow, wie er nun verriet.

Pietro Lombardi (29) bekommt seine eigene Castingshow. Der Gewinner und spätere Juror von "Deutschland sucht den Superstar" will "etwas zurückgeben" und ein Gesangstalent fördern. Das gab der Sänger via Instagram bekannt.

"Meine erste eigene Show und ich suche den besten Sänger/die beste Sängerin mit DEM Gesamtpaket!", schreibt Lombardi zu einem Video. Dazu verlinkt der Karlsruher einen Castingaufruf der Agentur Filmpool. "Du liebst Musik und wolltest schon immer auf die große Bühne?", heißt es darin. "Du bist ein Gesangs- oder Rap-Talent, über 18 Jahre und traust Dich, vor großem Publikum zu performen?"

Erstes eigenes Label von Pietro Lombardi

Hinter dem Castingaufruf steckt noch mehr. Pietro Lombardi gibt bekannt, dass er zusammen mit Universal sein erstes eigenes Label gründet. Und dafür sucht er eben ein Gesangstalent. Der Gewinner der Lombardi-Show erhält einen Plattenvertrag bei der Firma.

Am Ende des Videos sieht man noch das Logo von RTL+. Die hauseigene Streamingplattform des "DSDS"-Senders RTL ist also involviert in das Projekt. Wie genau, das ist noch offen.

Anmeldeschluss schon am 8. Mai

Wer bei der Lombardi-Show mitmachen will, sollte sich beeilen. Anmeldeschluss ist schon am 8. Mai dieses Jahres. Interessierte sollen ein Video mit einer Gesangs- oder Rap-Performance hochladen. In dem Clip sollen sie zudem erzählen, warum sie auf die große Bühne gehören. Am 16. Mai starten bereits die Dreharbeiten, die bis zum 17. Juni laufen.