Pietro Lombardi wird am 9. Juni 30 Jahre alt. Im Interview verrät der Sänger, wie er seinen Geburtstag verbringt.

Pietro Lombardi schwimmt auf der Erfolgswelle. Am 9. Juni feiert der Sänger und "DSDS"-Sieger von 2011 seinen 30. Geburtstag. "Ich werde den Tag mit meinen Liebsten verbringen und einfach nur Spaß haben", erzählt er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Für sein neues Lebensjahr wünsche Lombardi sich "Gesundheit, schöne Momente mit meinem Sohn und Spaß". Das sei "das, was zählt".

Abnehmziel: Pietro Lombardi ist "auf dem besten Weg"

Im Rückblick auf sein Leben hat er folgenden Ratschlag für sein jüngeres Selbst: "Bleib geduldig, mach weiter und vertrau dir selbst. Alles kommt zur richtigen Zeit." Vor seinem Erfolg bei "Deutschland sucht den Superstar" arbeitete Pietro Lombardi unter anderem als Pizzabäcker und in einem Schmuckgeschäft. Bei "DSDS" holte er schließlich nicht nur den Sieg, sondern lernte auch die Mutter seines Sohnes Alessio (6) kennen: Sarah Engels (29). Die beiden galten jahrelang als Traumpaar in der Musikszene und waren von 2013 bis 2019 verheiratet, die Trennung folgte bereits 2016.

Lombardis beruflichem Erfolg tat dieser private Rückschlag keinen Abbruch: Er ist weiterhin erfolgreicher Sänger und Influencer. Auf Instagram folgen ihm zwei Millionen Fans. Pausen von den sozialen Medien seien jedoch "immer wichtig", betont der 30-Jährige. "Wenn ich das Gefühl habe, dass ich eine brauche, nehme ich mir sie."

Im Mai hatte der Sänger angekündigt, abnehmen zu wollen. Mittlerweile sei er "auf dem besten Weg", sein Ziel zu erreichen. "Ich habe schon zehn Kilogramm abgenommen", erzählt Lombardi. "Regelmäßiges Training und eine ausgewogene Ernährung haben mir geholfen."

Kinderbuch und Castingshow: "Es wird sehr krass"

Anfang Juni hat der 30-Jährige ein Kinderbuch auf den Markt gebracht. Die Inspiration für "Dino Tino und das geheime Musikcamp" kam unter anderem von seinem sechsjährigen Sohn: "Alessio ist ein Riesen-Fan von Dinos und das ist auch einer der Gründe, warum wir Dino Tino ins Leben gerufen haben." Ob er noch mehr Bücher veröffentlichen will? "Lasst uns abwarten", antwortet Lombardi ausweichend.

Schließlich steht bei ihm noch ein weiteres Projekt in der Pipeline: Anfang Mai kündigte er auf Instagram seine eigene Castingshow an. Nach seiner eigenen Reise bei "Deutschland sucht den Superstar" will er nun selbst ein Gesangstalent suchen und fördern. Der Gewinner erhält einen Plattenvertrag bei Lombardis neu gegründetem Label. Die Dreharbeiten laufen noch bis zum 17. Juni. Viel erzählen kann der Sänger noch nicht, aber "was ich verraten kann: es wird sehr krass". "Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind wirklich stark und ich freue mich drauf", sagt Lombardi.

Welche weiteren Pläne er noch für dieses Jahr hat? "Zeit mit meinem Sohn verbringen, Gesundheit, eventuell kommt noch ein spannendes Projekt, aber ansonsten will ich die Zeit genießen", erzählt der 30-Jährige. Damit bleibt er seinem eigenen Ratschlag "Bleib geduldig, mach weiter und vertrau dir selbst" treu.