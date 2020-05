Pietro Lombardi: In einem "richtig guten Monat kann ich 1 Million verdienen"

Ist Sänger und "DSDS"-Juror Pietro Lombardi (27, "Lombardi") längst Multimillionär? Der 27-Jährige sprach mit Bodybuilder Kevin Wolter (32) in einem Interview für dessen YouTube-Kanal offen über seine Finanzen. Womit verdient er am meisten Geld und wofür gibt er es am liebsten aus? "Ich würde sogar sagen, dass ich mit Musik im Jahr am wenigsten verdiene", erklärt der "DSDS"-Sieger aus dem Jahr 2011.

So verdient Pietro sein Geld

"Ich bin Franchiser", fasst es Lombardi zusammen. Er habe Firmen, Immobilien und verschiedenen anderen Sachen. Außerdem habe er "einen Supermarkt". Die Frage, wie viel er konkret verdiene, ist ihm sichtlich unangenehm. Er antwortet dennoch: In einem "richtig guten Monat kann ich 1 Million verdienen". Es müsse aber ein "richtig, richtig guter Monat" sein, mit einem "krassen Deal", aber davon gebe es im Jahr "nicht viele", räumt Lombardi ein. Im Durchschnitt nehme er im Monat zwischen 100.000 und 200.00 Euro ein.

Und wie sieht es mit seinen Ausgaben aus? Schließlich ist er ein bekennender Shopaholic. "Es gibt Monate, da gebe ich nur 4.000 bis 5.000 Euro aus, aber es gibt natürlich auch Monate, in denen ich 50.000 Euro ausgebe", gibt Lombardi zu. Das sei zum Beispiel mit einer teuren Uhr schnell erreicht.

Doch der 27-Jährige warnt auch: "Ich sage jedem da draußen, [...] man darf die Relation nicht vergessen. Ich weiß genau, was ich ausgebe und ich weiß genau, was ich habe. [...] Auch wenn ich viel Geld ausgebe, ich habe eine klare Struktur im Kopf." Er nennt sogar ein Beispiel: Wer ein Gesamtvermögen von 200.000 Euro auf dem Konto habe, sollte sich keine Uhr für 20.000 Euro holen. "Das ist meine Meinung", so Pietro Lombardi, der übrigens derzeit Single ist, wie er in dem Gespräch ebenfalls verraten hat.