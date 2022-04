Pietro Lombardi will sein Gewicht reduzieren. Er kann dabei auch schon einen kleinen Erfolg verzeichnen - ein Problem bleibt aber vorerst.

Sänger Pietro Lombardi (29) hat angekündigt, dass er abnehmen will. In einer Instagram-Story berichtet er seinen Fans nun über einen ersten Erfolg in dieser Mission. In vier Tagen habe er eineinhalb Kilo verloren, erklärte er da auf dem Weg zum Sport. Das Problem: Er habe momentan so viel Gewicht, dass man nicht erkennen könne, dass er schon ein paar Pfund verloren hat. Die ersten fünf bis sieben Kilos werde man wohl nicht sehen, vermutet er in dem Post.

In einem weiteren Beitrag aus dem Fitnessstudio sagt der 29-Jährige dann: "Es wird besser." Und er schreibt dazu: "Schulter kommt langsam, Arme waren eigentlich immer ganz gut."

"So krass zugenommen"

Ende März hatte der "DSDS"-Sieger von 2011 seinen Fans mitgeteilt, dass er unzufrieden mit seinem Körpergewicht ist. Auf Instagram verriet er: "Ich bin wirklich in meinem Leben noch nie so dick gewesen. Ich hab' so krass zugenommen." Laut dem Text in seiner Story wog der Sänger zu diesem Zeitpunkt 106 Kilo - für ihn "kein Zustand" mehr.

Aus diesem Grund habe er sich entschlossen, wieder vermehrt Sport zu treiben und auf gesunde Ernährung zu achten. Er hofft, die überschüssigen Pfunde dadurch loszuwerden und seine Chancen bei den Frauen steigern zu können. Denn diese "würden weglaufen aktuell".

Pietro Lombardi hat schon einmal 20 Kilo abgenommen

2020 konnte Pietro Lombardi bereits 20 Kilo abnehmen. "Bald bin ich komplett weg", scherzte er damals in einer Instagram-Story. Darin zeigte sich der Musiker vor dem Spiegel und beklagte sich: "Mir passen keine Klamotten mehr. Leute, ich bin so dünn geworden. Ich sehe aus wie ein Spargeltarzan." Passend dazu zupfte er im Clip immer wieder am zu weit gewordenen T-Shirt. Im September 2021 hatte er dann ebenfalls in den sozialen Medien verraten, dass er in den vergangenen Monaten 20 Kilo zugelegt habe.