Nachdem bekannt wurde, dass Pietro Lombardis Verlobte Laura Maria derzeit im Krankenhaus liegt, hat sie ihren Fans den Grund dafür erklärt.

Pietro Lombardis (30) Verlobte Laura Maria befindet sich aktuell in einer Klinik. Auf Instagram erklärt sie ihren Followern, warum sie derzeit im Krankenhaus liegt. Bei einer Routineuntersuchung sei festgestellt worden, dass sie eine Gebärmutterhalsverkürzung hat, erzählt Laura Maria in einer Story.

Laura Maria: "Bei mir ist es noch viel zu früh"

"Bei mir schwankt der Wert zwischen 1,6 und 2,3, 2,4." Die normale Länge liege allerdings bei 3,5 Zentimetern. Je kürzer der Gebärmutterhals ist, desto höher ist das Risiko einer Frühgeburt. "Bei mir ist es noch viel zu früh, das Kind jetzt zu bekommen", stellt Laura Maria klar. Sie habe sogar schon Wehen, "das sollte auch noch nicht der Fall sein". Erst Anfang nächsten Jahres sei der errechnete Geburtstermin.

Laura Maria habe Medikamente gegen die Wehen bekommen und eine Cortison-Spritze, um die Lungenreife des Babys zu beschleunigen. Am Montag sollen ihre Werte nochmal überprüft werden. Sie spricht auch von einem Silikon-Ring, der eingesetzt werden soll, "um alles einfach ein bisschen zu entlasten".

"Man möchte das Frühgeburt-Risiko senken", erklärt die Influencerin. Deshalb müsse sie jetzt im Krankenhaus bleiben. "Ab jetzt darf ich nichts mehr machen." Im gleichen Zuge kündigt Lombardis Verlobte an, sich von Social Media "ein bisschen" zurückzuziehen. "Klar, wird immer wieder was von mir kommen. Aber nicht mehr so aktiv." Die Gesundheit gehe vor, sie müsse sich schonen und "ich ruhe mich erstmal aus".

Pietro Lombardi möchte "jeden Weg" mit ihr gehen

Zuvor hatte Laura Maria in einer Story bereits Entwarnung gegeben: "Dem Kind als auch mir geht es gut." Sie müsse nun "vorerst [ein] paar Tage im Krankenhaus bleiben", hatte sie erklärt. Davor hatte sich Lombardi in einer Story gemeldet und einen Clip veröffentlicht, der seine Verlobte in einem Krankenhausbett zeigte.

Er bezeichnete seine Laura Maria als "Power-Mami" und meinte, dass er sie aufgrund der Besuchszeiten leider nur vier Stunden täglich sehen könne. In einer weiteren Story machte Pietro Lombardi später klar: "Ich liebe euch und wir werden jeden Weg gemeinsam gehen, egal welchen. Ich bin immer für euch da."

Pietro Lombardi und Laura Maria hatten im August bei Instagram verkündet, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten. Kurz darauf machten sie öffentlich, dass es ein Junge wird. Der Sänger hatte dann im Oktober um die Hand seiner Freundin angehalten. Lombardi hat bereits einen Sohn, Alessio (7). Dieser stammt aus einer vorangegangenen Ehe des 30-Jährigen mit der Sängerin Sarah Engels (30), mit der er von 2013 bis 2019 verheiratet war.

