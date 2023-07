Am 11. und 12. Juli 2023 ist wieder der sogenannte Prime Day.

Einmal mehr veranstaltet Amazon seinen Prime Day. Für den 11. und 12. Juli verspricht der Versandriese Angebote auf Tausende Produkte.

Amazon veranstaltet wieder seinen alljährlichen Prime Day. Am 11. und 12. Juli 2023 können Abonnentinnen und Abonnenten womöglich kräftig sparen, denn der Händler verspricht in einer Pressemitteilung wieder Angebote für tausende Produkte, die zum vergünstigten Preis verkauft werden - ähnlich wie beispielsweise am Black Friday oder Cyber Monday.

Bei dem sommerlichen Shopping-Event befinden sich Waren aus den unterschiedlichsten Produktkategorien im Angebot - von Unterhaltungselektronik über Spielzeug und Mode bis hin zum Haushalt. In den vergangenen Jahren fanden sich unter den Deals beispielsweise Fernseher von Samsung, Kaffeemaschinen von De'Longhi, Spielsachen von Ravensburger und Lego, Pflegeprodukte von L'Oréal Paris und Nivea sowie viele weitere Produkte namhafter und kleinerer Hersteller.

Eine ähnlich breite Auswahl dürfte es auch in diesem Jahr wieder geben. Die unterschiedlichen Angebote werden im Laufe des Prime Day nach und nach freigeschaltet. Daneben bietet Amazon Rabatte auf hauseigene Geräte wie Fernseher, Smart Speaker, Tablets und dergleichen mehr.

Sparen mit dem altbekannten Prime-Trick

Der Haken: Wie bereits erwähnt, können nur Mitglieder des kostenpflichtigen Angebots Amazon Prime an den beiden Spartagen zuschlagen. Ein altbekannter Trick ist jedoch, sich eine Probemitgliedschaft zu sichern, sollte man noch nicht Kundin oder Kunde sein. Der Händler bietet die Möglichkeit, sich für einen 30-tägigen, kostenlosen Probemonat anzumelden.

So können Neukunden dann nicht nur beim Prime Day mögliche Schnäppchen abgreifen, sondern auch weitere enthaltene Services nutzen. Dazu gehört unter anderem der Video-Streamingdienst Prime Video, auf dem es unzählige Stunden an Filmen und Serien zu sehen gibt. Über Prime Gaming können sich Nutzerinnen und Nutzer zudem jeden Monat unter anderem kostenlose Spiele sichern - derzeit etwa das Shooter-Abenteuer "Prey" und den Rollenspielklassiker "Baldur's Gate II".

Wer nicht rechtzeitig kündigt, zahlt danach in Deutschland aktuell je nach gewähltem Abo entweder 8,99 Euro im Monat oder 89,90 Euro jährlich. Studierende und Auszubildende bekommen die Mitgliedschaft sogar sechs Monate kostenlos und danach 50 Prozent Rabatt. Auch Menschen in Deutschland und Österreich, die von der Rundfunkbeitragspflicht/GIS befreit sind, können die Mitgliedschaft zum rund halben Preis von 4,49 Euro monatlich buchen. Das Gleiche gilt für Besitzerinnen und Besitzer eines Sozialpasses einer teilnehmenden Stadt wie Berlin, Dresden, Hamburg, München oder Stuttgart. Genauere Informationen dazu gibt es auf der Amazon-Internetseite.