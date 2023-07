Die Band Team 5ünf ist wieder vollzählig: Bei Florian Silbereisens "Schlagerbooom" wurde Prince Damien als Ersatz für Marc Terenzi enthüllt.

Handfeste Überraschung bei Florian Silbereisens (41) "Schlagerbooom Open Air - Die Stadionshow in Österreich" vom Samstagabend (1. Juli): Die Schlager-Boyband Team 5ünf macht ihrem Namen inzwischen wieder alle Ehre: Nach der Trennung von Marc Terenzi (45) präsentierte die Gruppe ihren namhaften Ersatz bei der Samstagabendshow - "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinner Prince Damien (32) wird künftig an der Seite von Jay Khan (41), Daniel Johnson (30), Joel de Tombe (42) und Dennis "DNice" Somuah performen.

Damien stand offenbar von Beginn an ganz oben auf der Liste von Band-Mitbegründer Khan, wie er der "Bild"-Zeitung verriet: "Prince war bereits mein Wunschkandidat bei der Entwicklung von Team 5ünf. Ich sah ihn als Hauptdarsteller im Take-That-Musical 'The Band' am Theater des Westens in Berlin und fand ihn super." Außerdem sei der 32-Jährige "die Personifizierung des Team-Players und steht für Toleranz und Diversität. Alkohol, Drogen, Gewalt und exzessive Party-Orgien haben in seinem Leben keinen Platz."

2021 scheiterte zwar noch der Plan, den "DSDS"- und Dschungelcamp-Sieger mit ins Boyband-Boot zu holen. Nach Terenzis Aus bei der Gruppe klappte es nun jedoch im zweiten Anlauf. Die Idee, es nochmal bei Prince Damien zu probieren, habe er seiner Freundin Jessie und der Stadt Paris zu verdanken. Auf einem gemeinsamen Frankreich-Trip habe sie dessen Namen als potenziellen Ersatz für Terenzi erwähnt - "Ich rief ihn aus dem Urlaub an, und drei Tage später war er in der Band. Die Stadt der Liebe hat der Band Glück gebracht!"

Band ist jetzt "bunter wie noch nie"

Khan spricht gegenüber "Bild" auch die vermeintlichen Gründe für die Entscheidung an, Mitgründer Terenzi aus der Band zu werfen: "Nachdem uns Marc wiederholt bei einer ausverkauften Show hängen gelassen hatte, war für mich das Kapitel Team 5ünf gefühlt beendet. Es sah so aus, als würde alles zerplatzen."

Auch Prince Damien selbst kommt im Gespräch mit der Zeitung zu Wort und fühlt sich als eine Art Neuausrichtung der Band: "Ich sehe mich nicht als Nachfolger, sondern bringe eine ganz neue Farbe in die Gruppe. Team 5ünf ist jetzt bunter wie noch nie!"

