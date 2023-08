Michael-Jackson-Sohn Prince Jackson und seine Freundin Molly Schirmang erschienen im Lässig-Look zur Wohltätigkeitsgala von Mike Tyson.

Prince Jackson (26), der ältere Sohn der verstorbenen Musik-Ikone Michael Jackson (1958-2009), kam zusammen mit seiner Freundin Molly Schirmang zur Promi-Spendengala "100 Women Matter" von "Mike Tyson Cares und We2Matter" am Donnerstag in Beverly Hills, Kalifornien. Das Paar harmonierte, indem es zu diesem Anlass Komplementärfarben trug.

Blau und Rostorange

Jackson erschien in einem klassischen blauen Sakko, gepaart mit einem weißen T-Shirt mit Rundhalsausschnitt und Jeans mittlerer Waschung. Den Mix aus legerem und formellem Look vervollständigte er mit einer auffallenden silbernen Halskette mit Statement-Anhänger.

Schirmang trug ein rostoranges, ärmelloses Crop-Top mit Wellenausschnitt. Sie kombinierte das Oberteil mit einem floralen, geometrischen Minirock von Maje, der aufgesetzte beige Ziertaschen hatte. Dazu trug sie eine kleine braune Handtasche.

Stiftung von Ex-Schwergewichtsboxer Mike Tyson

"We2Matter" ist eine Wohltätigkeitsorganisation, die von Ex-Schwergewichtsboxer Mike Tyson (57) und seiner Familie gegründet wurde, um ehemaligen weiblichen Gefangenen bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu helfen.

Bei der "100 Women Matter"-Gala werden Spenden gesammelt, um 100 inhaftierte Frauen unterstützen zu können.

Prince Jackson setzt auf Charity - und das Biopic

Wie "WWD" weiter meldet, konzentriert Prince Jackson sich beruflich auf Philanthropie. Im Oktober 2022 war er Gastgeber der jährlichen "Thriller"-Halloween-Party. Die Veranstaltung trug dazu bei, das Bewusstsein für die "Dee Dee Jackson Foundation" zu schärfen. Diese Stiftung kümmert sich um Menschen, die große Verluste erlitten haben.

Darüber hinaus kümmert Jackson sich auch um seine eigene Wohltätigkeitsorganisation, die "Heal Los Angeles Foundation", die sich zum Ziel gesetzt hat, die Lebensqualität der Jugendlichen in der Innenstadt von Los Angeles zu verbessern.

Unlängst deutete Prince Jackson auch seine Beteiligung an der Filmbiografie "Michael" über seinen Vater an, als er auf Instagram ein Foto über ein Produktionstreffen für den Film veröffentlichte. Sein Cousin Jaafar Jackson (27) wird in dem Film den "King of Pop" spielen. Jaafar Jackson ist der zweitjüngste Sohn des Songwriters, Produzenten und The-Jackson-Five-Mitglieds Jermaine Jackson (68), einem von Michael Jacksons Brüdern.