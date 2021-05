Prinz Charles hat dem St Bartholomew's Hospital einen Besuch abgestattet und Prinz Philips Pflegekräften gedankt.

Zu Ehren der britischen Krankenschwestern und Krankenpfleger wird am 12. Mai der Internationale Tag der Pflegenden (International Nurses Day) gefeiert. Prinz Charles (72) hat dies zum Anlass genommen und am 11. Mai das St Bartholomew's Hospital besucht. Dort dankte er den Pflegekräften, die sich um seinen verstorbenen Vater Prinz Philip (1921-2021) gekümmert hatten, wie in einem Instagram-Post auf dem "Clarence House"-Account bekanntgegeben wurde. Der Sohn von Queen Elizabeth II. (95) erkundigte sich zudem bei Krankenhausmitarbeitern nach den Fortschritten der Restaurierungsarbeiten, die das älteste Krankenhaus in Großbritannien vor seinem 900-jährigen Jubiläum 2023 abschließen möchte.

Mitte März war Prinz Philip nach einem einmonatigen Aufenthalt in zwei Londoner Kliniken nach Hause zurückgekehrt. Mitte Februar war der 99-Jährige in eine Londoner Privatklinik eingeliefert und einige Tage später für einen Eingriff am Herzen ins St Bartholomew's Hospital verlegt worden. Anschließend wurde er wieder ins King Edward VII's Hospital zurückgebracht. Der Herzog von Edinburgh sei am "Morgen des 9. April friedlich auf Schloss Windsor verstorben", hieß es in einer offiziellen Mitteilung des britischen Königshauses zum Tod des Prinzgemahls.