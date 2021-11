Prinz Charles sprach in einem Interview über die Gesundheitsprobleme seiner Mutter, der Queen - und den Prozess des Alterns.

Prinz Charles (73) hat mit "Sky News" über den Gesundheitszustand von Queen Elizabeth II. (95) gesprochen. Seit Oktober muss sich die Königin auf ärztlichen Rat hin schonen und hat schon mehrere Termine abgesagt.

Ihr Sohn, Prinz Charles, wird nun bei jedem Interview gefragt, wie es der Queen gehe. Diesmal gab er Entwarnung und erklärte, dass es ihr gute gehe, gab aber auch zu bedenken: "Wenn man erstmal 95 ist, ist es nicht mehr so ​​einfach wie früher." Dazu spielte er auch auf sein eigenes Alter an: "Mit 73 ist es schon schlimm genug."

Die Queen muss nun schon seit Oktober kürzer treten. Zuvor hatte die Monarchin eine Reise nach Nordirland abgesagt und eine Nacht im Krankenhaus verbracht. Der Palast hatte den Aufenthalt in der Klinik mit "Voruntersuchungen" begründet. Später hatte Elizabeth II. auch eine geplante Teilnahme am COP26-Klimagipfel in Schottland abgesagt.

Erster Termin seit Wochen

Am vergangenen Remembrance Sunday sollte die Queen zum ersten Mal seit den ihr verordneten Ruhepausen wieder vor Ort in London einen öffentlichen Termin wahrnehmen. Die Teilnahme an einem Gedenkgottesdienst musste die Königin jedoch kurzfristig wieder absagen. Am gestrigen Mittwoch hatte sie wieder einen öffentlichen Termin: Sie empfing Sir Nick Carter (62) in Person zu einer Audienz auf Schloss Windsor.