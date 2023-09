Neben dem 50-jährigen Thronjubiläum von König Carl Gustaf feiert Prinz Daniel seinen 50. Geburtstag - mit neuen Porträtfotos.

An dem Tag, als Carl XVI. Gustaf von Schweden (77) den Thron bestieg, wurde Prinz Daniel (49) geboren: Schweden hat am kommenden Freitag (15. September) folglich gleich doppelten Grund zu feiern. Zum 50. Geburtstag von Kronprinzessin Victorias (46) Ehemann veröffentlichte der Palast jetzt drei neue Porträtbilder.

Seit über 20 Jahren an Kronprinzessin Victorias Seite

Prinz Daniel ist dabei in drei unterschiedlichen Outfits zu sehen und posiert sowohl im eleganten Anzug als auch im legeren Freizeitlook. Der frühere Fitnesstrainer gab Kronprinzessin Victoria im Juni 2010 das Jawort. Acht lange Jahre waren die beiden zuvor mehr oder weniger offiziell ein Paar, bis König Carl XVI. Gustaf 2009 endlich in die Verlobung einwilligte. Im Februar 2012 kam die gemeinsame Tochter, Prinzessin Estelle (11), zur Welt. Am 2. März 2016 folgte schließlich Prinz Oscar (7).

Anlässlich seines 50. Geburtstags stand Prinz Daniel auch für die TV-Sendung "Prins Daniel 50 år" (dt. "50 Jahre Prinz Daniel") der schwedischen Journalistin Carina Bergfeldt Rede und Antwort und äußerte sich darin unter anderem zu den Trennungsgerüchten über ihn und Kronprinzessin Victoria, die es vor einiger Zeit gab. "Das war ein böses, falsches Gerücht, von dem wir erfahren haben, dass es schwerwiegende Folgen hatte", schimpfte er.

"Viele Freunde aus ganz Schweden und auch aus dem Ausland haben sich gemeldet und das Ganze erreichte ein Ausmaß, dass wir nicht akzeptieren konnten", so Daniel weiter. Anfang 2022 gab es das Gerücht, dass sich das Kronprinzenpaar scheiden lassen wollte. Die schwedische Königsfamilie sah sich gezwungen, öffentlich zu reagieren und das Gerücht zu dementieren. Offenbar mit Erfolg: "Ich glaube nicht, dass irgendein vernünftiger Mensch mehr an dieses Gerücht glaubt."

Die schwedische Königsfamilie präsentiert sich als Einheit

Wie eng verbunden die schwedische Königsfamilie untereinander ist, zeigen auch zwei besondere Familienporträts, die vor wenigen Tagen zum 50-jährigen Thronjubiläum veröffentlicht wurden. Auf dem ersten Bild ist die komplette Familie zu sehen. Der König und seine Ehefrau, Königin Silvia (79), sind dabei von ihren Kindern und Enkelkindern umringt. Die Enkel Prinz Gabriel (6) und Prinz Alexander (7) sitzen links neben der Monarchin, die Enkelinnen Prinzessin Leonore (9) und Prinzessin Adrienne (5) haben neben dem König Platz genommen. Prinz Oscar und Prinz Nicolas (8) posieren stehend.

Dahinter steht die ältere Generation in zweiter Reihe. Ganz links strahlt Prinzessin Estelle neben ihrer Tante, Prinzessin Sofia (38), und ihrem Onkel, Carl Philip (44), der seinen Sohn Prinz Julian (2) auf dem Arm hält. Darauf folgen Kronprinzessin Victoria und ihr Ehemann Prinz Daniel. Prinzessin Madeleine (41) und ihr Ehemann Chris O'Neill (49) schließen die Reihe ab. Das Paar lebt mit seinen drei Kindern in den USA.

Auf dem zweiten Bild ist der König mit seinen direkten Thronfolgerinnen zu sehen, seiner ältesten Tochter Victoria und deren Tochter Estelle. Während die Elfjährige einmal mehr in die Kamera strahlt, blickt ihr Großvater etwas ernster drein. Auch Mama Victoria setzt nur zu einem dezenten Lächeln an.

König Carl XVI. Gustaf bestieg 1973 nach dem Tod seines Großvaters Gustav VI. Adolf (1882-1973) den Thron. Der Vater von Carl XVI. Gustaf, Gustav Adolf Erbprinz von Schweden (1906-1947), starb 1947 bei einem Flugzeugabsturz in Dänemark, als der jetzige König neun Monate alt war.

Das große Jubiläumswochenende

Am 15. und 16. September findet das große Jubiläumswochenende statt. Der Jubiläumstag selbst am Freitag wird mit einem Dankgottesdienst eröffnet und endet mit einem großen Jubiläumsdinner im Palast. Zahlreiche königliche Gäste aus den anderen Königshäusern werden zu den Feierlichkeiten erwartet. Am Samstag wird es dann eine Kutschfahrt durch Stockholm geben und im Anschluss ein Open-Air-Konzert am Fuße des Palasts.