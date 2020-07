Prinz Harry: An Lady Dianas 59. Geburtstag meldet er sich zu Wort

Prinz Harry hat den Geburtstag Lady Dianas am 1. Juli genutzt, um sich bei den Menschen zu bedanken, die ihr Vermächtnis aufrechterhalten.

Prinz Harry (35) hat mit seinem Auftritt am heutigen Mittwoch (1. Juli) für eine Überraschung gesorgt. Der 35-Jährige hielt im Rahmen der diesjährigen, aufgrund der Corona-Pandemie virtuell abgehaltenen, Diana-Awards-Verleihung eine Videoansprache aus Los Angeles - auch im Namen seines Bruders Prinz William (38). Jährlich wird der Preis an junge Menschen im Alter zwischen neun und 25 Jahren verliehen, die sich sozial oder humanitär engagieren. Harry weiß dies, ebenso wie einst seine Mutter Prinzessin Diana (1961-1997), zu schätzen. Die bei einem Autounfall verunglückte Lady Di hätte heute ihren 59. Geburtstag gefeiert.

"Ich bin so unglaublich stolz, Teil dieser Awards zu sein, da sie das Vermächtnis meiner Mutter ehren und das Beste in Menschen wie euch zum Vorschein bringen", richtete Harry das Wort an die Nominierten und Preisträger. "Ich weiß, dass meine Mutter für viele von euch eine Inspiration gewesen ist, und kann euch versichern, dass auch sie für eure Sache gekämpft hätte." Den Schilderungen des 35-Jährigen zufolge habe seine Mutter "niemals den einfachen Weg eingeschlagen", sondern "sich für die Menschen stark gemacht, die Hilfe brauchten".

Harry entschuldigt sich für Versäumnisse

In der heutigen Zeit komme es auf diesen Tatendrang und diese Hilfsbereitschaft an, sagte Harry. "Im Moment erleben wir auf der ganzen Welt Situationen, in denen Spaltung, Isolation und Wut dominieren." Dennoch sehe der Mann von Herzogin Meghan (38) "die größte Hoffnung in Menschen wie euch". Er sei in Bezug auf die Zukunft der Welt zuversichtlich gestimmt, "denn sie liegt in euren Händen".

Dann schob der einstige Senior Royal, der seit März 2020 mit seiner kleinen Familie in den USA lebt, eine Entschuldigung hinterher: "Meine Frau sagte kürzlich, dass unsere Generation sowie die Generationen davor nicht genug getan hätten, um das Unrecht der Vergangenheit zu begleichen. Mir tut es leid, dass wir die Erde nicht zu dem Ort gemacht haben, den ihr verdient hättet."