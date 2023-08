Beim Shopping-Ausflug in Tokio denkt er nur an seine Ehefrau

Prinz Harry und Herzogin Meghan verbringen gerade Zeit getrennt voneinander: Er geht in Japan shoppen, während sie sich als "Swiftie" outet.

Ein bisschen Spaß muss sein: Prinz Harry (38) hat sich während seines beruflichen Aufenthalts in Japan eine kleine Shopping-Auszeit gegönnt. Dabei hatte er offensichtlich nur das Wohl von Ehefrau Meghan (42) im Kopf. Sein guter Freund Ignacio "Nacho" Figueras (46) postete auf seinem Instagram-Account ein Foto von dem Männer-Ausflug in Tokioter Läden. Der Schnappschuss zeigt die beiden Männer mit verschränkten Armen und Sonnenbrillen in einem Geschäft. Figueras kommentierte das Bild mit den Worten: "Shoppen für unsere Ehefrauen."

Außerdem bedankt sich der argentinische Profi-Polospieler für die japanische Gastfreundschaft. "Ein großes Danke an Tokio für die großartige Gastfreundschaft und Freundlichkeit uns gegenüber. Und natürlich für die kontinuierliche Unterstützung von Sentebale!" Figueras wird am 12. August mit seiner Mannschaft beim Polo Cup von Prinz Harrys Wohltätigkeitsorganisation Sentebale gegen das Team des britischen Royals antreten.

Ein Augenzeuge berichtete dem US-Promiportal "Page Six", dass Prinz Harry bei der kleinen Shoppingtour "sehr viel Spaß" gehabt habe. Offenbar habe der 38-Jährige keine Bemühungen unternommen, unerkannt zu bleiben.

Herzogin Meghan outet sich als "Swiftie"

Während Prinz Harry aus beruflichen Gründen in Japan weilt, scheint seine Ehefrau Meghan ihre Me-Time in den USA zu genießen. Übereinstimmenden Berichten von "People" und "Page Six" zufolge wurde die Herzogin von Sussex am Dienstag (8. August) bei einem Konzert von Superstar Taylor Swift (33) gesichtet. Zusammen mit ihrer Freundin Lucy Fraser soll sie die Show im SoFi Stadium in Los Angeles besucht haben. Dem "People"-Magazin zufolge habe sie sich während des Konzerts nicht auf ihrem Stuhl halten können, sondern gut gelaunt mitgesungen.