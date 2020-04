Prinz Harry: Besonderer Auftritt für Lokomotive "Thomas"

Die Kindermarke "Thomas und seine Freunde" (im Original "Thomas & Friends"), die auf der "Eisenbahnreihe" von Wilbert Vere Awdry (1911-1997) basiert, feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Jubiläum. Die kleine Lokomotive Thomas muss allerdings nicht alleine ihren Geburtstag verbringen. Auch Prinz Harry (35) spielt bei den Feierlichkeiten eine Rolle. Der Royal wird in einer besonderen Begrüßung vor der neuen Episode "Thomas & Friends: The Royal Engine" zu sehen sein, in der Thomas nach London reist und den Buckingham Palast besucht.

Die neue Folge wird in den USA ab dem 1. Mai bei Netflix zu sehen sein, wie der Spielzeugkonzern Mattel bekannt gegeben hat. In Großbritannien wird die Episode am 2. Mai auf Channel 5 ausgestrahlt. Rosamund Pike (41, "Gone Girl") wird im englischsprachigen Original einer neuen Figur, der Herzogin von Loughborough, ihre Stimme leihen. Es ist derzeit nicht bekannt, ob oder wann die Episode auch nach Deutschland kommen wird. Die Folge soll aber noch dieses Jahr in weiteren Ländern ausgestrahlt werden.

Er macht es Herzogin Meghan nach

Auch Harrys Ehefrau, Herzogin Meghan (38), war zuletzt an einem Streaming-Format beteiligt. In ihrem ersten offiziellen Engagement nach dem "Megxit" war die Herzogin, die vor ihrer Ehe mit Harry unter anderem mit der Serie "Suits" als Schauspielerin bekannt wurde, allerdings nicht zu sehen. In der beim Streamingdienst Disney+ veröffentlichten Tierdoku "Elefanten" ist sie stattdessen in der englischen Fassung als Erzählerin zu hören.