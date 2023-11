"The Crown" ist zurück - und erzählt die Zeit rund um Dianas Tod. Prinz Harry hat angeblich Freunde, die vor ihm die neuen Folgen sehen.

Staffel sechs von "The Crown" ist da. Die Netflix-Serie wird darin in den ersten vier neuen Folgen die Zeit rund um den Unfalltod von Prinzessin Diana (1961-1997) nacherzählen. Prinz Harry (39) wird sich die neuen Folgen angeblich ansehen, sein Bruder Prinz William (41) dagegen nicht, wie "The Telegraph" berichtet.

Prinz Harry hatte im Januar selbst verraten, dass er sich "The Crown" ansieht. In der "The Late Show with Stephen Colbert" sagte er damals: "Ja, ich habe einiges von 'The Crown' gesehen." Anschließend scherzte er, dass er beim Schauen der Serie einen Faktencheck unterziehe.

"The Telegraph" berichtet nun unter Berufung auf eine dem Prinzen angeblich nahestehende Quelle, dass sich Freunde die neuen Folgen, in denen es um Dianas Tod gehe, "vielleicht zuerst ansehen werden, um ihn vor allem zu bewahren, was er vielleicht nicht sehen möchte".

Prinz William will "The Crown" nicht sehen

Harrys Bruder Prinz William hingegen hat die Serie noch nie gesehen und es wird auch nicht erwartet, dass er sich diese noch ansieht, wie Insider dem "Telegraph" sagten. Als Schauspielerin Olivia Colman (49), die in den Staffeln drei und vier die Queen spielte, den Thronfolger einmal fragte, ob er "The Crown" gesehen habe, war die Antwort "ein klares Nein", schreibt die Zeitung.

Finale Staffel von "The Crown" kommt in zwei Teilen

Die sechste und letzte Staffel von "The Crown" kommt in zwei Teilen: Ab 16. November veröffentlicht Netflix die ersten vier Folgen, ab 14. Dezember die abschließenden Folgen fünf bis zehn.

Neben der Beziehung zwischen Diana (gespielt von Elizabeth Debicki, 33) und Dodi (Khalid Abdalla, 42) und dem Unfall in Paris wird es laut Netflix dann auch darum gehen in den neuen Folgen: Nach dem Tod seiner Mutter versucht sich Prinz William (Ed McVey) wieder in das Leben in Eton einzufinden, "während das Ansehen der Monarchie in der öffentlichen Meinung stark angeschlagen ist". Anlässlich ihres Goldenen Thronjubiläums überdenkt die Königin (Imelda Staunton, 67) die Zukunft der Monarchie. Außerdem zu sehen in Staffel sechs ist die Hochzeit von Charles (Dominic West, 54) und Camilla (Olivia Williams, 55) und die neue Liebe von William und Kate (Meg Bellamy).

Mit dabei sind als Premierminister Tony Blair auch Schauspieler Bertie Carvel (46) sowie erneut Lesley Manville (67) als Prinzessin Margaret und Jonathan Pryce (76) als Prinz Philip.