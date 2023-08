Hoher Besuch im "aktuellen sportstudio": Prinz Harry wird als Schirmherr der Invictus Games in der TV-Sendung zu Gast sein.

Prinz Harry (38) wird am Abend der Eröffnung der Invictus Games in Düsseldorf nach Mainz ins "aktuelle sportstudio" kommen. Der 38-Jährige wird in der TV-Sendung über die Veranstaltung, deren Gründer er ist, sprechen. Das gab der Sender ZDF am Montag bekannt.

"Hoher Besuch im 'aktuellen sportstudio'! Niemand Geringeres als Prinz Harry, Duke of Sussex, Gründer und Schirmherr der 'Invictus Games Foundation' wird am Samstag, 9. September 2023, ab 23.00 Uhr, zu Gast im ZDF sein", kündigt der Sender auch auf Instagram an. Weiter heißt es: "Zusammen mit drei Teilnehmern der 'Invictus Games' und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius geht es vor allem um den internationalen Sportwettbewerb für verwundete, verletzte und kranke Soldaten." In der Kommentarspalte will ein Follower daraufhin wissen: "Wird er auch auf die Torwand schießen?"

Invictus Games in Düsseldorf

Unter dem Slogan "A Home for Respect" (Dt.: "Eine Heimat für Respekt") werden sich in Düsseldorf vom 9. bis zum 16. September 500 verwundete, verletzte und kranke Soldaten sowie rund 1.000 Angehörige und Freunde aus 22 Nationen in zehn verschiedenen Sportarten messen.

Auf der Homepage www.invictusgames23.de heißt es unter anderem: "Die Bundeswehr und die Stadt Düsseldorf sind stolz darauf, gemeinsam Gastgeber dieses einzigartigen internationalen Sportfestivals zu sein." Das Ziel sei es, "verwundeten, verletzten oder an Körper und Seele erkrankten Soldaten mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung in der Gesellschaft zu verschaffen und ihren Weg in der Rehabilitation zu unterstützen".

Die Invictus Games fanden 2014 erstmals in London statt. Seither wurde der Wettbewerb fünfmal ausgetragen, unter anderem in Toronto und Sydney. 2023 werden die Spiele zum ersten Mal in Deutschland veranstaltet. Auch Prinz Harrys Frau, Herzogin Meghan (42), wird nach Düsseldorf reisen.

SpotOnNews