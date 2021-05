In einem Gespräch mit Teilnehmern und Experten wollen Prinz Harry und Oprah Winfrey den Austausch über mentale Gesundheit weiterführen.

Apple TV+ hat die Ausstrahlung einer Gesprächsrunde zur neuen Doku-Serie "The Me You Can't See" angekündigt. In "The Me You Can't See: A Path Forward" führen Oprah Winfrey (67) und Prinz Harry (36), die Co-Schöpfer und Mit-Produzenten der mehrteiligen Doku-Serie, ebenso durch das Format. Das Gespräch soll ab 28. Mai auf Apple TV+ gezeigt werden.

In "A Path Forward" treffen sich Winfrey und Prinz Harry wieder mit Experten und Teilnehmern, um weiter über Themen wie psychische Gesundheit und emotionales Wohlbefinden zu sprechen. Eine Pressemitteilung verspricht auch, dass es "weitere Einblicke in ihre Geschichten" geben werde. An dem Gespräch nehmen unter anderem Schauspielerin Glenn Close (74), Robin Williams' Sohn Zak Williams (38) sowie die Autorin Ambar Martinez teil.