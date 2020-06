Prinz Harry: Hat er sich von Hollywood zu viel versprochen?

Bereut Prinz Harry (35) den Umzug nach Los Angeles bereits? Die amerikanische "US Weekly" will in Erfahrung gebracht haben, dass genau das der Fall sei. Demnach seien sein Bruder Prinz William (37) und seine Großmutter Queen Elizabeth II. (94) regelmäßig telefonisch mit Prinz Harry in Kontakt. Sein Bruder habe ihm geraten, er solle zurück nach London oder anderswohin ziehen, wo es sicherer sei. Prinz William sei in Sorge um das Wohlbefinden seines Bruders.

Erstmal bleibt es bei Hollywood

Die anonyme Quelle berichtet weiter, Prinz Harry habe "unrealistische Erwartungen" vom Umzug nach Hollywood gehabt und "L.A. durch die rosarote Brille betrachtet." Einen weiteren Umzug hätte er gemeinsam mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan (38) zwar in Betracht gezogen, aber vorläufig wieder verworfen. Zunächst bleibe das Paar in Los Angeles.

Prinz Harry und Herzogin Meghan hatten Anfang Januar bekannt gegeben, sich von den Pflichten des britischen Königshauses zurückzuziehen. Damals hatte das Paar geplant, gemeinsam mit Sohn Archie (1) zwischen Großbritannien und den USA zu pendeln. Die globale Corona-Pandemie hat dieses Vorhaben erschwert, vorläufig ist die junge Familie an ihr Luxusanwesen in Hollywood gebunden.