Neue Fotos von "The Crown" zeigen sein Nazi-Kostüm

Der Skandal um sein Nazi-Kostüm verfolgt Harry bis heute. Jetzt steht fest: Der skandalöse Look wird auch in "The Crown" eine Rolle spielen.

Was bereits vor einigen Wochen spekuliert wurde, ist jetzt Gewissheit: Der Skandal um Prinz Harrys (38) Nazi-Kostüm aus dem Jahr 2005 wird eine Rolle in der sechsten Staffel der Netflix-Serie "The Crown" spielen. Das berichtet das "People"-Magazin auf Grundlage eines neuen Fotos vom Set.

Darauf ist ein Mann mit einem Stapel "The Times"-Zeitungen zu sehen, auf deren Titelseite deutlich Prinz Harry in seinem Skandal-Outfit samt Hakenkreuz zu erkennen ist. Harry wird in Staffel sechs von Schauspieler Luther Ford verkörpert.

Laut Bericht soll Harrys aufsehenerregende Kostümwahl für eine Party vor fast 20 Jahren in den neuen Folgen thematisiert werden und auch die damit einhergegangenen Folgen für den Sohn von König Charles III. (74) und Prinzessin Diana (1961-1997).

Prinz Harry bereute seine Kostümwahl

Harry selbst nannte die Wahl seines Kostüms "einen der größten Fehler in meinem Leben", gab allerdings in seiner Autobiografie "Spare" (deutscher Titel: "Reserve"), die im Januar erschien, auch seinem Bruder Prinz William (40) und dessen Frau Prinzessin Kate (41) eine Mitschuld. Demnach habe er die beiden vorab angerufen und gefragt, ob er eine Piloten-Uniform oder eine Nazi-Uniform tragen solle, sie sagten angeblich letzteres. Aus hochrangigen royalen Kreisen wird das allerdings bestritten.

Wann kommt die finale Staffel von "The Crown"?

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum der sechsten und finalen Staffel von "The Crown" gibt es bislang noch nicht. Vermutlich sollen die neuen Folgen aber noch dieses Jahr erscheinen. Neben Luther Ford (Harry) werden Ed McVey als Prinz William und Meg Bellamy als Prinzessin Kate zu sehen sein.

Elizabeth Debicki (32) verkörpert in der sechsten Staffel erneut Prinzessin Diana. Schon in Staffel fünf war sie als Mutter von Prinz William und Prinz Harry zu sehen. Auch Dominic West (53) wird als Prinz Charles zurückkehren. Imelda Staunton (67) gibt erneut Queen Elizabeth II., Lesley Manville (67) einmal mehr Prinzessin Margaret und Jonathan Pryce (76) wird wieder zu Prinz Philip.

Auch auf Olivia Williams (54) in der Rolle der Camilla Parker Bowles, Khalid Abdalla (41) als Dodi Al-Fayed, Salim Daw (72) als Mohamed Al-Fayed und Bertie Carvel (45) als Premierminister Tony Blair dürfen sich die Fans freuen.