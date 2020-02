Prinz Harry: Konzert-Pläne mit Jon Bon Jovi?

Am 28. Februar ist es soweit: Prinz Harry (35) und der Rockstar Jon Bon Jovi (57) treffen in den berühmten Abbey Road Studios in London aufeinander. Der US-Sänger wird mit dem "Invictus Games"-Chor den Bon-Jovi-Hit "Unbroken" neu aufnehmen. Dabei soll auf die bevorstehende Veranstaltung in Den Haag aufmerksam gemacht werden. Auf seinem offiziellen Instagram-Account veröffentlichte der Royal jetzt einen Fake-Chat der beiden, in dem es Harry sich nicht nehmen lässt, aus Bon-Jovi-Songs zu rezipieren.

Am Ende des Dialogs bleibt vor allem eine Frage: Ob Harry wirklich zum Mikro greifen wird?