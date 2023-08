Der Buckingham Palast hat Prinz Harrys Titel "Seine Königliche Hoheit" aus seiner Biografie auf der Website der Königsfamilie entfernt.

"Seine Königliche Hoheit" (HRH) war einmal, Prinz Harry (38) ist diesen Titel längst los. Ohne großes Aufsehen vollzog der Buckingham Palast nun aber auch die Änderung in der Biografie des jüngeren Sohnes von König Charles III. (74) auf der Homepage der königlichen Familie. Eine Überraschung ist dabei aber nur der verspätete Zeitpunkt, denn die Änderung an sich stammt aus Megxit-Zeiten vor drei Jahren, als Harry und Ehefrau Herzogin Meghan (42) ihre Ämter als Senior Royals niederlegten.

Nach Hinweis von Boulevardzeitung

Mitarbeiter des Palastes entfernten "Seine Königliche Hoheit" von der Profilseite des Herzogs von Sussex, kurz nachdem der "Express" am vergangenen Freitag auf den "großen Fehler" hingewiesen hatte. Außerdem wurden die Namen von Harry und Meghan an das Ende der Hauptseite der Familie verschoben - unter die arbeitenden Mitglieder der Firma, aber direkt über den in Ungnade gefallenen jüngeren Bruder von Charles, Prinz Andrew (63).

Vor den Aktualisierungen wurde Harry Berichten zufolge auf der Seite zweimal als "HRH" bezeichnet und auch als jüngster Sohn des Prinzen von Wales, was Charles' Titel war, bevor er an seinen Erstgeborenen, Prinz William (41), ging. Auch William und seine Frau, Prinzessin Kate (41), wurden auf der Website bis vor kurzem noch als Herzog und Herzogin von Cambridge bezeichnet, wie die Boulevardzeitung berichtete.

Alle Fehler sind inzwischen korrigiert.

Ein anderer Fehler wurde schneller verbessert

Während die Königsfamilie Jahre brauchte, um den Titel "HRH" des Herzogs von ihrer Website zu entfernen, wurde ein Fehler im Zusammenhang mit einer Ausstellung im Kensington Palast im Juni 2021 schnell korrigiert.

Neben dem weltberühmten Hochzeitskleid von Harrys verstorbenen Mutter, Prinzessin Diana (1961-1997), aus dem Jahr 1981 stand ein Schild mit der Aufschrift "Verliehen von HRH the Duke of Cambridge und HRH the Duke of Sussex". Nachdem Fans den "administrativen Fehler" bemerkten, wurde er nur wenige Tage später korrigiert und durch "Verliehen von HRH the Duke of Cambridge und the Duke of Sussex" ersetzt.

Harry und Meghan hatten zugestimmt, ihre "HRH"-Titel aufzugeben, nachdem sie im Januar 2020 als hochrangige Mitglieder der königlichen Familie zurückgetreten waren und in die Vereinigten Staaten ausgewandert sind.