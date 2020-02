Prinz Harry und Herzogin Meghan: Ab April tritt der "Megxit" in Kraft

Prinz Harrys (35) und Herzogin Meghans (38) Tage als Senior-Royals sind gezählt. Wie ein Sprecher des Palastes nun gegenüber dem "People"-Magazine bestätigt hat, wird der 31. März der letzte Tag der beiden sein, an dem sie als Repräsentanten von Queen Elizabeth II. (93) fungieren. Damit tritt der "Megxit", der vor sechs Wochen angekündigt wurde, offiziell ab dem 1. April in Kraft.

Weiter erklärt der Sprecher: "Der Herzog und die Herzogin werden ihre Zeit sowohl in Großbritannien als auch in Nordamerika verbringen." Ihre Anreden "Seine Königliche Hoheit" und "Ihre Königliche Hoheit" dürfen sie zwar behalten, jedoch künftig nicht mehr aktiv nutzen.

Weitere Diskussionen um "Sussex Royal"

Darüber hinaus wurde ein Übergangszeitraum von zwölf Monaten festgelegt, "um sicherzustellen, dass die Vereinbarung für alle Parteien funktionieren". Solange wird Harry auch einige seiner Militärtitel behalten, jedoch nicht verwenden. Und wie steht es um den Namen ihrer Marke "Sussex Royal", den ihnen die Queen jüngst verboten haben soll?

"Da der Herzog und die Herzogin als hochrangige Mitglieder der königlichen Familie zurücktreten und auf finanzielle Unabhängigkeit hinarbeiten werden, musste die Verwendung des Wortes 'Royal' in diesem Zusammenhang überprüft werden", fügt der Sprecher hinzu. Die Diskussionen würden noch andauern, "jedoch wird neben dem Start ihrer neuen gemeinnützigen Organisation eine Änderung angekündigt". Zudem werden sie weiter unter ihren königlichen Titeln Herzog und Herzogin von Sussex bekannt sein. Harry bleibt nach wie vor sechster in der königlichen Thronfolge.

Diese Termine stehen an

Der Palast gab außerdem künftige Termine von Harry und Meghan bekannt. Am 28. Februar wird der 35-Jährige gemeinsam mit Sänger Jon Bon Jovi (57) am Invictus Games Choir teilnehmen. Am 6. März geht es für Harry außerdem mit Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (35) zu der Eröffnung des Silverstone-UK-Experience-Museums.

Am 7. März besuchen Harry und Meghan gemeinsam das Mountbatten Festival of Music in der Royal Albert Hall. Im Rahmen des Internationalen Frauentags am 8. März absolviert Meghan ebenfalls einen Auftritt - Details sind noch unbekannt. Außerdem geht es für alle Royals anlässlich des Commonwealth Days am 9. März zum Gottesdienst in die Londoner Westminster Abbey.