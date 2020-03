Prinz Harry und Herzogin Meghan: Ausgelassene Stimmung bei einem weiteren "heimlichen" Termin

Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) haben ihre royalen Pflichten erfüllt. Kurz nach ihrem letzten Auftritt beim Gottesdienst am Commonwealth Day (10. März) sind neue Fotos veröffentlicht worden, die sie bei einem weiteren "heimlichen" Termin in London zeigen. Sie empfingen letzte Woche angehende Manager des Queen's Commonwealth Trust im Buckingham Palast. Dabei entstanden Fotos, welche die Royals locker und ausgelassen zeigen. Via Instagram ließen der Herzog und die Herzogin von Sussex ihre Fans an der Freude der "Outtakes" teilhaben. Selten sieht man das Paar so ausgelassen strahlen.

Viel Spaß, aber ernste Themen

Das Ehepaar diskutierte mit den Nachwuchs-Führungskräften Themen wie psychische Gesundheit, Chancengleichheit für alle und die Unterstützung der jungen Generation zur Bewältigung globaler Herausforderungen. Die Höhepunkte des Gesprächs gibt es in einem Video auf der Instagram-Seite des Queen's Commonwealth Trust zu sehen.

Der Queen's Commonwealth Trust nutzt seine Netzwerke, seine Plattform und seine Ressourcen, um jungen Menschen aus dem gesamten Commonwealth dabei zu helfen, ihre Träume als junge Führungskräfte zu verwirklichen und ihre Hoffnungen für die Zukunft zu unterstützen.

Herzogin Meghan soll britischen Medienberichten zufolge unterdessen bereits wieder nach Kanada zurückgereist sein, wo sich Söhnchen Archie (10 Monate) aufhält. Prinz Harry soll noch in Großbritannien sein.