Prinz Harry und Herzogin Meghan: Besonderer erster Auftritt nach ihrer Auszeit

Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) absolvieren ihren ersten öffentlichen Auftritt im neuen Jahr. Sie besuchen am heutigen Dienstag das Canada House in London. In Kanada verbrachte das royale Ehepaar zusammen mit Sohn Archie gerade eine sechswöchige Auszeit.

Bei ihrem Termin werden Meghan und Harry britischen Medienberichten zufolge unter anderem auf Janice Charette, die kanadische Hochkommissarin für das Vereinigte Königreich, treffen. Dabei wollen sich die beiden "für die herzliche kanadische Gastfreundschaft und Unterstützung bedanken, die sie während ihres Aufenthalts erhalten haben", heißt es demnach vorab aus dem Palast. Da sie nicht auf einer offiziellen Reise waren, sei dieser Schritt ungewöhnlich, schreibt die "Daily Mail".

Weihnachten ohne die Queen

Zuletzt zeigten sich der Herzog und die Herzogin von Sussex im November gemeinsam in der Öffentlichkeit. Anschließend verabschiedeten sie sich mit dem mittlerweile acht Monate alten Archie in ihre Auszeit. Die traditionellen Weihnachtsfeierlichkeiten der königlichen Familie auf dem Landsitz der Queen in Sandringham verpassten Meghan und Harry - angeblich mit dem Segen von Elizabeth II. (93). Meghans Mutter Doria Ragland (63) verbrachte Weihnachten mit der jungen Familie in Kanada.