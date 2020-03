Prinz Harry und Herzogin Meghan: Das royale Pärchen sitzt in Kanada fest

Kanadas Premierminister Justin Trudeau (48) hat angesichts der immer größeren Bedrohung des Coronavirus die Grenzen zu seinem Land dicht gemacht. Somit sitzen vorerst wohl auch Prinz Harry (35), seine Frau Meghan (38, "Suits") und das gemeinsame Kind Archie in Kanada fest, wie die US-Seite "Page Six" berichtet. Doppelter Trost: Zum einen schaffte es Harry nach seinem erweiterten UK-Aufenthalt noch rechtzeitig zu seiner Familie zurück. Zum anderen verbringen sie dort ihre Zeit bis auf Weiteres angeblich in einem 14-Millionen-Dollar-Anwesen.

Für die Zeit nach der Corona-Krise scheinen die beiden während des Kanada-Lockdowns bereits eifrig Zukunftspläne zu schmieden, die sie in den US-Bundesstaat Kalifornien führen könnten. So berichtet das US-Magazin "People", dass sich Harry und Meghan derzeit darum bemühen, ein Haus in Los Angeles zu finden. Möglich sei es laut einer anonymen Quelle, die aus dem Umfeld des Paares stammen soll, dass sich die beiden aber sowohl in den USA als auch in Kanada ein Häuschen gönnen.