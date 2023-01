Harry und Meghans Archewell Foundation hat drei Millionen gespendet. Aus einem Bericht geht auch hervor, für was das Geld eingesetzt wurde.

Herzogin Meghan (41) und Prinz Harry (38) haben mit ihrer Archewell Foundation offenbar schon vieles bewirkt. Die gemeinnützige Organisation veröffentlichte nun einen ersten Bericht. Darin geht es um die Arbeit der Stiftung seit ihrer Gründung im Jahr 2020 bis ins Jahr 2022. Im Jahr 2021 sammelte die Archewell Foundation demzufolge etwa 13 Millionen US-Dollar und spendete etwa drei Millionen Dollar. Der Rest wird vermutlich in den kommenden Jahren für wohltätige Zwecke ausgegeben.

Dem Bericht zufolge half die Wohltätigkeitsorganisation des Herzogs und der Herzogin von Sussex unter anderem gemeinsam mit Global Citizen bei der Beschaffung von 12,66 Millionen Covid-Impfstoffdosen, spendete 50.000 Mahlzeiten in Zusammenarbeit mit World Central Kitchen und half durch eine Spende an Human First Coalition 7.468 Menschen, Afghanistan zu verlassen.

Das steckt hinter Archewell

Prinz Harry und Herzogin Meghan gründeten die Organisation Archewell im Jahr 2020, kurz nachdem sie von ihren Rollen als hochrangige Royals zurückgetreten und von Großbritannien in die USA gezogen waren. Zum Namen der Stiftung erklärte das Paar, "Arche" sei das griechische Wort für "Quelle der Handlung". Der erstgeborene Sohn der royalen Aussteiger, der im Mai 2019 zur Welt kam, trägt zudem den Namen Archie. Die Sussexes haben mit Lilibet (1) noch eine Tochter.

Unter der Marke Archewell haben Prinz Harry und Herzogin Meghan auch eine Produktionsfirma, über die sie mit Netflix zusammenarbeiten. Auf dem Streamingdienst wurde im Dezember die Dokuserie "Harry & Meghan" veröffentlicht, in der sie ihre Liebesgeschichte erzählen, aber auch die Königsfamilie angreifen. Zudem gehört mit Archewell Audio eine weitere Produktionsfirma zu den Sussexes. Über diese gibt es eine Partnerschaft mit Spotify, wo ein Podcast von Herzogin Meghan zu hören ist.